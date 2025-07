Jenaro Martínez: «La transición energética tiene aún un debe con Asturias»

Corren tiempos convulsos en la industria asturiana, con el futuro de empresas como Arcelor o las grandes ingenierías aún por definir. Ante estos, el secretario ... general de UGT FICA, Jenaro Martínez (1978), reclama más compromiso de la Administración y también de las compañías.

–UGT FICA reclama un horno eléctrico en la acería de Avilés, pero Arcelor no lo tiene en sus planes a corto plazo. ¿Qué alternativas hay para evitar la pérdida de capacidad productiva?

–Desde 2021 ya trasladamos que el plan de descarbonización era un proyecto cojo al que le faltaba la electrificación de la acería de Avilés para garantizar las capacidades. Trabajamos al más alto nivel para que ese proyecto sea una realidad. De no ejecutarse en los próximos tres años, la única alternativa sería hacer un 'revamping' del horno alto 'A' para alargar su vida útil más allá del 2026. Por nuestra parte, la exigencia a la dirección del cumplimiento de los compromisos sigue siendo firme. No existe ningún motivo que haga que esta decisión se dilate. Hoy las plantas de Asturias son las más rentables en costes de Europa, por lo tanto no hay excusas.

–¿Cuál será el impacto en el empleo del cierre del sínter B y la entrada en funcionamiento de la acería eléctrica de Gijón?

–Está aún por determinar, pero no podemos olvidar que esa acería es una de las inversiones estratégicas para garantizar el futuro industrial de las plantas de Asturias. Sin esas inversiones, no podremos despejar las incertidumbres sobre las factorías. Somos conscientes de que traerán consigo una reorganización de plantilla, por lo que para UGT FICA es fundamental desarrollar un plan social que tenga en cuenta a fijos y a eventuales.

–Hay huelga en el parque de carbones de Aboño por el despido de seis trabajadores. ¿Se extenderán las movilizaciones?

–Es una primera acción acotada al parque de carbones. En función de cómo se vaya desarrollando los acontecimientos y la evolución del proceso, se tomarán las medidas convenientes en cada momento.

–¿Qué líneas rojas pondrá el sindicato en cuanto a la deslocalización de servicios a India?

–Estamos radicalmente en contra porque eso no nos hará más competitivos. No permitiremos ninguna medida traumática y exigimos a la dirección de Asturias que defienda ante ArcelorMittal al más alto nivel el conocimiento y saber hacer de nuestros empleados. No podemos olvidar que esta deslocalización se quiere llevar a cabo solo porque los derechos sociales y económicos en la India son prácticamente inexistentes. Nuestro objetivo es preservar los activos en Asturias. Europa debe dar respuesta y no permitir estas deslocalizaciones cuando se están tomando acciones como el plan específico del acero. Contradictoriamente, ArcelorMittal quiere llevarse activos a países de los que precisamente nos intentamos proteger.

–¿Qué han puesto sobre la mesa en la negociación del nuevo convenio de la industria auxiliar?

–El sector goza de buena salud y, por lo tanto, la pretensión es seguir avanzando en mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas de las más de esas 3.500 personas: reducción de jornada, incrementos salariales, la cláusula de revisión salarial ligada al IPC, la eliminación de la cláusula de compensación y absorción, mejora de permisos y licencias, potenciar la jubilación parcial que permita la incorporación de los más jóvenes, mejorar las condiciones de los trabajadores expatriados...

–Femetal señala la falta de mano de obra. ¿Hay un desajuste entre oferta y demanda?

–No estoy de acuerdo con esa afirmación, a día de hoy aún hay más de 3.500 desempleados en el sector industrial en Asturias. Las empresas no han dado explicaciones de cuáles son los perfiles que precisan y pretenden que los trabajadores lleguen listos sin invertir en su capacitación. Todavía no he visto ningún estudio por parte de la patronal que cuantifique qué oficios son objeto de ese supuesto desajuste entre oferta y demanda.

–La construcción se queja de lo mismo e insiste en las contrataciones en origen. ¿Es necesario?

–Ese sector cuenta con 3.600 desempleados en Asturias, que hay que tratar de insertar. Las contrataciones en origen deben limitarse al catálogo de profesiones que no hay en tu comunidad o en tu país, que no serán muchas. En todo caso, esta contratación debe respetar las condiciones laborales, los convenios colectivos y la legislación.

–¿A qué atribuye la falta de grandes proyectos transformadores en la transición energética?

–Se precisa pausa, planificación y justicia para acometer esa transición en una región como la nuestra, con una singularidad especial y con grandes potencialidades en el proceso de descarbonizacion. Haber cesado actividades y no haberlas sustituido conlleva que nos encontremos en una situación en la que no se consolidan grandes proyectos que vengan a reemplazar la actividad y el empleo perdido. La transición energética tiene aún un debe con Asturias.

–Las ingenierías atraviesan graves dificultades. ¿Es necesaria una solución común?

–Las ingenierías juegan un papel importante. Emplean a más de 5.000 trabajadores y están atravesando momentos de dificultad, no por la falta de trabajo, sino por la falta de financiación y la necesidad de avales, y esto es el problema común a todas. Por lo tanto, hay que exigir responsabilidad a las entidades financieras, a las administraciones y a los propietarios.

–En el caso de Duro, donde se habla de un recorte de empleo dramático, ¿hasta cuándo se puede mantener el sostén público?

–Es necesario buscar una solución de viabilidad, pero no a costa de los trabajadores del grupo. Las cifras de las que se habla son una aberración, aunque no hay nada concreto, por lo que hay que esperar.