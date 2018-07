Jesús Casas ve Tragsa como una empresa «de eficiencia y ejemplaridad» Jesús Casas. / AURELIO FLÓREZ El director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado asume la presidencia de la compañía pública N. A. ERAUSQUIN GIJÓN. Viernes, 20 julio 2018, 04:45

Jesús Casas llegó a la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado de Asturias hace tres años por una llamada de la consejera, María Jesús Álvarez. Ahora, tras una experiencia que considera más que positiva, la abandona para presidir la compañía pública Tragsa, que ve como una empresa «de eficiencia y ejemplaridad». El suyo fue uno de los nombramientos que hizo ayer públicos la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Funcionario de la Administración General del Estado en el Cuerpo de Ingeniero de Montes, anteriormente fue director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en el Ministerio de Medio Ambiente, además de director-conservador de los parques nacionales de Doñana, Tablas de Daimiel y Picos de Europa. Asimismo, entre 1997 y 1999 coordinó el equipo redactor del Plan Director de la Red Española de Parques Nacionales.

«Tragsa es una empresa que está al servicio de las administraciones, no para competir con la empresa privada, sino para cuando esta no puede o situaciones de emergencia», aseguró ayer a este periódico, una vez que se conoció su nombramiento. De esta compañía, también aseguró que está «para servir, no para ganar dinero, pero tampoco para perderlo».

Una de las obras que tendrá sobre la mesa al llegar es la puesta en marcha de la parte de pretratamiento de la depuradora del este, un expediente que no conoce aún, pero que confía en que «se hará».