«La solución es que cada uno trabaje en su terreno, sin que nos lo pisemos»

Jesús Lucio García. Presidente de Unatur «Las VTC tradicionales nos desmarcamos de Uber y Cabify. Nosotros tenemos tarifas, sus precios dependen de las aplicaciones»

Jesús Lucio García es el propietario de una VTC en Asturias. Además, es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Gran Turismo VTC, una organización que aboga por las empresas de este tipo tradicionales y que se desmarca de las nuevas plataformas como Uber o Cabify.

-Antes fue presidente de la Asociación de Vehículos con conductor (Unauto VTC), ¿cuál es la diferencia entre ambas?

-Unatur es una asociación de reciente creación que aglutina las VTC clásicas que estábamos en Unauto. Allí solo se quedaron las VTC que trabajan para Uber o Cabify.

-¿Por qué esta separación?

-Unauto se creó para defender las VTC, empresas que tenían esas tarjetas. Posteriormente salió el artículo 21 de la Ley Ómnibus. Se quitaban todos los requisitos y se liberalizó las VTC. El Supremo en junio de 2012 dice que nuestro sector está liberalizado, en contra de lo que decía el Gobierno y la Confederación del Taxi de entonces. En Unauto se empezaron a sacar tarjetas de transporte y a venderlas, no lo admití y dejé mi mandato. En ese momento aparecen Uber y Cabify. Querían hacer trabajos en la ciudad, situación que no veíamos, porque ya había un sector, el del taxi, que estaba regulado.

-¿Uber y Cabify son competencia directa al taxi?

-Sí, pero ese no es nuestro trabajo. Las empresas consolidadas como VTC tenemos un trabajo discrecional, a demanda. Yo tengo una oficina, tengo un garaje, personal... es una empresa estructurada. Las VTC que trabajan para Uber y Cabify no están estructuradas, la mayoría son autónomos que trabajan entre dieciséis y veinte horas para ganar 800 o 900 euros. Hay que destacar que el actual presidente de Unauto fue taxista, es decir, que parte de la composición de Unauto son extaxistas. Ellos son los que están haciendo la competencia a sus excompañeros, y los que no están respetando las reglas del juego.

-¿Cuáles son esas reglas?

-El reglamento que tienen las VTC. Nosotros no podemos recoger gente en la calle, nos sancionarían. Yo me debo a las peticiones que me hacen en mi oficina, bien sea por correo electrónico o por teléfono. La empresa registra esa petición y cuando procede hacemos el servicio que nos demandan, pero las VTC tradicionales nunca le hacemos competencia al taxi. Nuestras VTC no tienen nada que ver con las que trabajan para Uber y Cabify, que es lo que defiende Unauto.

-Además de no recoger pasajeros en la calle, ¿hay algo más que les diferencie de las nuevas plataformas?

-Uber y Cabify no son empresas de coches, son aplicaciones. Además, ellos trabajan en la ciudad, como en Barcelona o Madrid, y nosotros no. Esa es la diferencia más importante que hay. Queremos que se nos diferencie bien, y que no se nos mezcle con ellos.

-¿Cómo es el sector al que se dedican ustedes?

-Es un servicio que piden las empresas y gente que quiere una mayor discreción que la que puede ofrecer un taxi. Hay libertad y el público puede escoger, pero para la ciudad ya está el taxi. Entiendo que no es un terreno que nos corresponde.

-¿Y la competencia?

-Los taxistas nunca verán un coche VTC en una parada de taxi. Yo entiendo que la competencia tiene que estar dentro del sector. Mi competencia son el resto de empresas VTC, y la competencia de los taxis tiene que ser entre los taxis.

-Desde Unatur, ¿se desmarcan de Uber y Cabify?

-Completamente. Nuestras empresas no trabajan con esas plataformas porque somos nosotros quienes marcamos el precio. Por ley, las empresas VTC tenemos que tener las tarifas disponibles en nuestras oficinas. Las VTC que trabajan para Uber y Cabify no tienen tarifa porque el precio se lo marcan las aplicaciones. Nosotros tenemos nuestra empresa estructurada, y ellos andan por ahí libremente. No me extraña que los taxistas estén enfadados, porque es un sector que está invadiendo su territorio.

-En Asturias funcionan las VTC tradicionales, ¿llegarán Uber y Cabify?

-Claro. Por eso queremos atajar el problema. De momento Uber y Cabify no tienen relación con el taxi. Nosotros tenemos relación con la Federación Española del Taxi, hemos tenido reuniones en Madrid y esperamos reunirnos con Fomento. Hay que hacer una reestructuración de los dos sectores, sin que nos pisemos los unos el terreno de los otros. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno.

-¿Es él el culpable?

-Sí. La culpa no la tienen ni los taxis ni las VTC. La culpa es de quien aprobó el artículo 21 de la Ley Ómnibus. Todo lo que se ha hablado de que la competencia se la han pasado a las comunidades autónomas, y luego a los ayuntamientos...No funciona. Al taxi lo tienen que controlar los ayuntamientos.

-¿Y a ustedes?

-Nosotros tenemos una tarjeta nacional que nos dio el Ministerio de Fomento. Además, tenemos nuestro reglamento, el que no lo cumpla allá con sus consecuencias.

-¿Cómo ve el conflicto de Madrid y Barcelona?

-El conflicto no es bueno para nadie. Esto se veía venir desde hace años. Esto es un deterioro para los dos sectores. El Gobierno no ha sabido legislar.

-Los taxistas asturianos piden una regulación inmediata al Principado. Un reglamento para la convivencia entre el taxi y las VTC, para Uber y Cabify

-En Asturias hay un sector del taxi que se lleva bien con nosotros, la patronal que está en Asotaxi. La verdad es que no me extraña que pidan una regulación para atajar el problema. Creo que en el reglamento en el que se está trabajando aquí en Asturias puede haber algún problema, pero que se solucionará sin armar ningún revuelo.

-¿Y a las VTC tradicionales cómo les hacen competencia Uber y Cabify?

-Las VTC que trabajan para Uber y Cabify a nosotros no nos hacen competencia, ellos están en la ciudad, como el taxi. Lo que pasa es que estando dentro del círculo se ofrecen para hacer otro tipo de servicios, como el que realizamos las tradicionales, entonces nosotros vemos mermado el trabajo.

-¿Dónde está solución?

-En que el sector de las VTC tradicionales y Fedetaxi acudamos la semana que viene a la reunión, y hacer las propuestas para que el Gobierno. La solución es que cada uno trabaje en su sector sin que nos pisemos unos a otros. La competencia tiene que estar dentro del taxi, entre ellos, y nuestra competencia entre nosotros. Yo no hago un servicio como callejear, que para eso ya está el taxi. Creemos que tiene que ser el Gobierno central el que marque las directrices de trabajo. Como si fuera tráfico.

