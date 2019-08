«Nos jugamos muchísimo sin un Gobierno en España»

«Asturias se juega muchísimo. Necesitamos un gobierno en este país». El secretario general de la UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, aprovechó la rueda de prensa posterior al encuentro con el presidente del Principado para reclamar a los representantes políticos que se ponga fin al bloqueo que existe en el Congreso y se dé luz verde a la constitución de un nuevo Gobierno central «cuanto antes» porque de lo contrario, advirtió, Asturias podría resultar afectada. «Muchas de las medidas que necesita Asturias dependen del Gobierno central. Tenemos que ser claros y explicar que sin Gobierno no habrá estatuto para las electrointensivas», dijo a modo de ejemplo.

Pero el llamamiento al acuerdo no se queda en clave nacional. El líder de UGT es consciente de que si bien el reglamento de la Junta General permitió la investidura de Adrián Barbón como presidente del Principado sin mayores complicaciones -pese a no contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara-, esta situación de inestabilidad puede dificultar la gobernabilidad de Asturias en los próximos cuatro años. Pidió por ello a los representantes políticos asturianos que se avance en un acuerdo de legislatura que garantice la aprobación de presupuestos en los próximos cuatro ejercicios, pero también que dote de estabilidad al Gobierno para sacar adelante medidas legislativas que el PSOE por sí solo no podrá aprobar. Se quejó Lanero de que exista coincidencia entre todas las fuerzas en relación a los retos que tiene el Principado y, sin embargo, haya diferencias insalvables a la hora de llegar a acuerdos.