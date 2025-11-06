El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pablo Junceda, en el centro, junto al resto de directivos de Banco Sabadell de Asturias, Galicia y Castilla y León. E. C.

Junceda, del Sabadell-Herrero: «Somos un banco implicado en el territorio y lo seguiremos siendo en 2026»

250 directivos de la entidad de Asturias, Galicia y Castilla y León se reúnen en una convención celebrada en la sede central de Oviedo

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

La oficina principal de Sabadell Herrero en Oviedo acogió el martes la convención de directivos de la territorial Noroeste, a la que acudieron 250 ... ejecutivos de Asturias, Galicia y Castilla y León. Es el primer encuentro de estas características celebrado tras el fracaso de la opa lanzada por BBVA sobre la entidad catalana. Los directivos estuvieron encabezados por Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, y Jaime Matas, director de Red de Banco Sabadell. El primero agradeció el compromiso y esfuerzo de todo el equipo de las tres comunidades este año, «teniendo claro que el objetivo es seguir avanzando, e ir a más en el año 2026, con la única preocupación de ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y de cubrir todas las necesidades de los particulares».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  3. 3 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  4. 4

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  9. 9 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  10. 10 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Junceda, del Sabadell-Herrero: «Somos un banco implicado en el territorio y lo seguiremos siendo en 2026»

Junceda, del Sabadell-Herrero: «Somos un banco implicado en el territorio y lo seguiremos siendo en 2026»