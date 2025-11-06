Junceda, del Sabadell-Herrero: «Somos un banco implicado en el territorio y lo seguiremos siendo en 2026»

La oficina principal de Sabadell Herrero en Oviedo acogió el martes la convención de directivos de la territorial Noroeste, a la que acudieron 250 ... ejecutivos de Asturias, Galicia y Castilla y León. Es el primer encuentro de estas características celebrado tras el fracaso de la opa lanzada por BBVA sobre la entidad catalana. Los directivos estuvieron encabezados por Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, y Jaime Matas, director de Red de Banco Sabadell. El primero agradeció el compromiso y esfuerzo de todo el equipo de las tres comunidades este año, «teniendo claro que el objetivo es seguir avanzando, e ir a más en el año 2026, con la única preocupación de ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y de cubrir todas las necesidades de los particulares».

«Tenemos que seguir trabajando en aquellos valores que nos definen en Asturias, Galicia y Castilla y León, como son la cercanía, la transparencia y la escucha activa de nuestros clientes», subrayó Junceda sobre la hoja de ruta a seguir. «Somos un banco implicado en el territorio y lo vamos a seguir siendo a lo largo de 2026», recalcó.

En la convención de directivos también intervino, mediante un vídeo en tiempo real, el consejero delegado de la entidad, Cesar González-Bueno quien afirmó que «Banco Sabadell está preparado para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España». Asimismo, explicó que el principal valor diferenciador de la firma es «su gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio de todos los profesionales que trabajan en la entidad, lo cual nos ha permitido en los últimos meses mantener la confianza de nuestros clientes y ganar la de muchos otros».

Las convenciones de ejecutivos se realizaron de manera simultánea en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián, y en total reunieron a más de 1.500 directivos. En ellas, explicó el banco, se reafirmó que se mantienen los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027.