Juntas de Socios por videoconferencia

Ahora ya no habrá justificación para incurrir en la práctica irregular, por falta de tiempo o reunión física, de presentar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil con un certificado firmado por los administradores, declarando que se celebró una junta que no se celebró efectivamente, con las graves consecuencias y responsabilidades que ello puede generar a los Administradores.

Tras el último año de incertidumbre generada tras la pandemia se han generado una serie de necesidades que en época pre-covid no teníamos. Una de ellas era la necesidad de celebrar juntas de socios de manera telemática, pues hemos de recordar que, hasta el momento, no existía esta posibilidad, salvo el marco temporal de las medidas excepcionales contempladas en los reales decretos-ley publicados durante la crisis de la COVID-19, que permitieron la celebración de juntas generales por medios telemáticos, para aquellas sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, a las que sus estatutos no preveían la posibilidad de celebrar por esos medios las juntas generales.

Sin embargo, a partir del día 3 de mayo de 2021 ya está contemplado en la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de celebrar juntas generales exclusivamente telemáticas. La Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, publicada en el BOE del 13 de abril, prevé esta novedad normativa, añadiendo un nuevo artículo 182 bis a la LSC.

Lo realmente innovador es la regulación a través del artículo 182 bis de la LSC, para ambos tipos societarios, de la Junta exclusivamente telemática, es decir, de la que se celebre sin asistencia física de los socios o sus representantes, siempre que sea previsto en estatutos.

Según la redacción literal del artículo, lo que pueden autorizar los estatutos es que no asistan a la junta los socios o sus representantes. Por tanto, conforme a ello, los administradores, que tienen la obligación de asistir a la junta, deberán hacerlo físicamente. No obstante, teniendo en cuenta la finalidad de la norma, parece razonable que se permita, en estatutos o en la convocatoria, la asistencia telemática de todos los administradores o parte de ellos.

Vemos pues como la Ley de Sociedades de Capital se ha adaptado los tiempos que corren para dotar a las empresas de esta útil herramienta, pero siendo muy importante el asesoramiento técnico para que tanto la convocatoria como la celebración de la misma esté blindada de cualquier tipo de impugnación.