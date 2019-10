Liberbank inicia la negociación de un nuevo plan de recortes «para ser más eficiente» Oficinas centrales de Liberbank, en la plaza de La Escandalera de Oviedo. / PABLO LORENZANA Convoca a los sindicatos a una reunión el miércoles para discutir los ajustes laborales que «afectarán potencialmente a todos los centros de trabajo» P. LAMADRID GIJÓN. Domingo, 20 octubre 2019, 04:02

Liberbank acometerá una «estrategia general de ahorro» en los próximos meses. Como primer paso ha convocado a los sindicatos a una reunión que tendrá lugar el próximo miércoles en Madrid para iniciar las negociaciones de cara a los ajustes laborales que acometerá. La intención de la entidad bancaria, según reza el comunicado enviado el viernes, es iniciar «el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica e inaplicación de convenio previsto en los artículos 40, 41 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, procedimiento que afectará potencialmente a la totalidad de los centros de trabajo».

Para ello, Liberbank abrirá un proceso de negociación previo y limitado en el tiempo, de al menos quince días de duración, «para buscar fórmulas que permitan minimizar el impacto de las medidas sobre la plantilla», tal como recoge la misiva remitida a los representantes de los trabajadores. Según explicaron fuentes sindicales, el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, ya había anunciado en la presentación de los datos del segundo trimestre que, ante la extinción del ERE vigente el próximo 31 de diciembre, su intención era promover nuevos ajustes laborales.

Este expediente de regulación de empleo preveía la movilidad de los trabajadores y bajas incentivadas (de 33 días por año trabajado, con un límite de 120.000 euros) para 525 profesionales y la salida voluntaria de los nacidos entre 1956 y 1959, con una remuneración de entre el 75% y el 80% del salario neto. A 30 de junio, Liberbank contaba con 3.767 trabajadores. La compañía bancaria asegura que aún no hay medidas concretas sobre la mesa, aunque señala que los recortes serán globales e incluso se analizarán los costes relativos a los proveedores. «El objetivo es ser más eficientes y más rentables», apunta un portavoz de Liberbank. Argumenta que la complicada situación del sector bancario, marcada por los tipos de interés al 0%, obliga a reorganizar su plan de gastos.

La necesidad de aumentar los ingresos -en el primer semestre del año ganó 73 millones de euros, un descenso del 14 % respecto al mismo periodo de 2018- es una prioridad absoluta para la entidad de origen asturiano dado es una indicación de los supervisores que velan por la estabilidad del sector financiero. Entre ellos se encuentra el Banco de España, que insta a las entidades de menor tamaño a fusionarse para reducir sus costes y mejorar en eficiencia y rentabilidad. El Banco Central Europeo también alienta las fusiones. De hecho, los sindicatos sospechan que este plan de ahorro forma parte de una estrategia para favorecer esa unión con otras entidades. Una operación que, por diferentes razones, no fructifica en el caso de Liberbank. El último fracaso, en este sentido, se produjo con Unicaja. Ambos bancos habían proyectado sumar fuerzas para convertirse en el sexto banco de España por activos, con un total de 96.440 millones de euros.

Pero el pasado mes de mayo, los consejos de administración de Unicaja y Liberbank decidieron por unanimidad no continuar con el proceso al no haber logrado llegar a un acuerdo sobre la ecuación de canje o reparto accionarial de ambas entidades. Era el último escollo pendiente en el proceso de negociación y, finalmente, los directivos de ambas partes no lograron salvarlo para culminar una integración que parecía estar a punto de materializarse. Desde el principio, el reparto de poderes se convirtió en el principal tema de debate.

En mitad de las negociaciones con Unicaja, Abanca manifestó su intención de lanzar una opa sobre Liberbank. Maniobra que se frustró, de modo que la entidad andaluza siguió adelante con las conversaciones que mantenía con la asturiana, aunque finalmente fueron estériles. El pasado agosto, Menéndez aseguró que Liberbank sigue dispuesta a estudiar alguna operación corporativa siempre que esté «bien diseñada y que tenga sentido».