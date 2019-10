«Se tiene que luchar por un futuro verde, pero sin dejar empleo por el camino» Fernando Alonso, presidente de Isastur. / ÁLEX PIÑA Fernando Alonso | Presidente de Isastur «La industria tiene que dejar de fabricar lo que puede hacer cualquiera y ganar en sofisticación para poder posicionarse a nivel internacional» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Lunes, 21 octubre 2019, 02:27

Hace apenas dos semanas, Fernando Alonso Cuervo recibió en Oviedo un galardón que le distingue como Mejor Ingeniero del Año en Asturias en la categoría de 'Gran trayectoria profesional'. El presidente del Grupo Isastur aludió durante su discurso a la necesidad de adaptarse a los tiempos para aprovechar las nuevas oportunidades que genera el mercado e instó, a su vez, a unir fuerzas entre agentes públicos y privados en pos de asegurar el futuro económico de la región: «Debemos trabajar unidos para preservar el perfil industrial de Asturias».

-Habla de unir esfuerzos para preservar el tejido industrial. En la actualidad, ¿estos esfuerzos están descoordinados o no existen?

-Más que esfuerzos descoordinados, lo que ocurre es que hay muchos aspectos que están dificultando el mantenimiento de la industria en la región. Son aspectos además que quedan fuera del ámbito puramente autonómico. Hay que compatibilizar intereses. Si coincidimos todos en algo es en que a nadie le gusta vivir en una región llena de humo, pero la cosa no puede ser inmediata y la transformación industrial tiene que ser progresiva.

-¿El problema viene de los planes de descarbonización acelerada?

-Hay mucha normativa a nivel estatal, sí. La cosa es no permitir una competencia desleal desde el exterior: si para producir cualquier cosa vamos a un país donde se está emitiendo más CO2 del que se emitiría en España es que estamos haciendo algo mal. La evolución debe ser más racional. También están los precios de la energía, que están penalizando muy fuertemente a la gran industria. En el ámbito nacional hay que buscar que el precio de la energía sea el menor posible. Hay que luchar, sin duda, por un futuro que sea verde y sostenible, pero procurando no dejar por el camino empleos. Tiene que haber tiempo para adaptarse.

-Contando con que los costes en Europa van a ser más altos, ¿de qué manera puede la industria y la ingeniería local diferenciarse y aportar valor añadido respecto a los mercados foráneos?

-Siempre se puede competir. Siempre hubo dificultades, pero hay que entender que no sirve de nada poner barreras para impedir que los países con menos recursos, los más pobres, puedan vender en nuestro territorio. Cuando empiezan a entrar productos de otros países, estos son más baratos y su venta ayuda a que su renta media vaya subiendo poco a poco. Hay que equilibrar esos niveles de riqueza, pero no se puede hacer de forma brusca, ya que se crean situaciones de crisis insostenibles. Ya sea a nivel laboral, de contaminación... A nosotros no nos queda otra que fabricar cosas que no pueda fabricar cualquiera.

-Isastur ha decidido especializarse en las renovables y ya forma parte de un ramillete de empresas de la región que apuestan firmemente por ellas. ¿El futuro de la ingeniería asturiana pasa por este sector?

-Está sucediendo, a nivel mundial, un cambio en los métodos de generación eléctrica. Se está evolucionando, como es lógico, a un parque de renovables. Se tardará varios años en tener un cambio total en el modelo, pero está muy claro que el rumbo ya está marcado. Eso da lugar a que durante muchos años haya un trabajo especialmente intenso para las empresas que se dedican a este tipo de industria. Las compañías como la nuestra tienen trabajo asegurado durante diez o doce años como mínimo.

-¿Cómo se puede impulsar la creación y asentamiento de este tipo de compañías?

-Hay dos campos a estudiar: la fabricación de bienes de equipo, con industrias más manufactureras, y, por otra parte, la ingeniería de construcción. De estas últimas hay muchas y buenas empresas en Asturias. Lo que falta es fabricar palas, placas fotovoltaicas, baterías... Esta industria manufacturera tiene unas características diferentes a las empresas como Isastur. Por ejemplo, las placas solares, en su mayoría, vienen de China. Ahí es difícil ponerse al día, ya que hay una serie de productos sofisticados que requieren de tecnologías más específicas. Ahí resulta difícil crear un polo de empresas que se dediquen a ello. El mercado hoy en día es global y los componentes se pueden adquirir de cualquier parte del mundo. Hay que dejar de fabricar lo que puede hacer cualquiera y sofisticarse para poder posicionarse a nivel internacional.

-Sin la internacionalización, al final, resulta casi imposible despegar para una empresa como la suya.

-Resulta fundamental. Para empresas como Isastur el mercado nacional no es suficiente. Desde una fábrica manufacturera puedes vender a todo el mundo, pero para una empresa como la nuestra, donde tenemos muchos ingenieros y muchos técnicos de diversas tecnologías, lo que no podemos hacer son las plantas de energía renovable que funcionan en Asturias. Son muy pocas. Lo que tienes que hacer es tener un equipo capaz de moverse por todo el mundo, dispuesto a hacer plantas en los lugares donde se requiera. No tenemos en nuestros objetivos actuales muchos países, porque tampoco puedes dispersarte muchísimo. Nos concentramos en quince países, más o menos, en los que tenemos cierto dominio. El 70% de lo que vendemos lo hacemos fuera.

-También comentó durante su discurso la problemática de la recuperación del talento emigrado. Una situación que resulta paradójica teniendo en cuenta que desde empresas ingenieras o industriales se alude habitualmente a la falta de perfiles profesionales. ¿Cómo se explica esto?

-No necesariamente se habla de una sola tipología de técnicos. Si tú tienes una empresa pequeña o relativamente pequeña lo lógico es que, si buscas un perfil, este tenga cierta experiencia, ya que no tienes oportunidad para formar desde el principio al profesional. Necesitas que funcione cuanto antes. En una empresa más grande estamos acostumbrados a contratar a personas recién salida de la escuela porque tenemos una masa suficiente como para que no estén solas. No hace falta que rindan desde el primer día como si tuvieran tres años de experiencia, y hay algunas empresas que no se pueden permitir eso. Asturias tiene de todo para quedarse a vivir y, aunque algunos vuelvan tras trabajar fuera, las oportunidades laborales para recién graduados muchas veces vienen de empresas más grandes que están fuera.