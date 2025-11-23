María Calvo, presidenta de la Federación asturiana de empresarios (Fade): «Sabemos que hay empresas que se han ido o no vienen por nuestra fiscalidad»

Llega con mochila y una sonrisa que resiste la hora de entrevista. María Calvo (Gijón, 1975) es licenciada en Derecho y Administración de ... Empresas, y se define como «empresaria e hija de empresarios». Quizás por eso al hablar de la economía parece que lo hace pensando en quienes la rodean más que en las finanzas.

–¿Cuál es su ideología política?

–El voto es secreto (ríe).

–En lo económico, se declara...

–Creo en la libertad de empresa y mercado como fuente de riqueza, empleo y prosperidad. La administración debe ser facilitadora de esta actividad privada y gestionar los recursos públicos con eficacia y eficiencia.

–¿Por qué está en esto?

–Soy empresaria e hija de empresarios y creo en la función que tiene la empresa; a veces en Asturias no se da la importancia que merece. Desde que empecé a trabajar, a los 23 años, he estado vinculada al asociacionismo, del que soy una convencida. Nos aporta el ayudarnos y conocernos entre nosotros y también dar a conocer nuestro mensaje hacia fuera.

–Asumió el puesto en julio de 2021. Había 389.200 empleados en Asturias. Ahora hay 41.800 más. ¿La economía va bien?

–La macro tiene buenos datos, crecemos en población y en PIB, pero eso no acaba de trasladarse a la economía real de muchos, con dificultad para acceder a la vivienda o llegar a fin de mes.

–¿Por qué?

–Porque cada vez se imponen más cargas a las empresas, pagamos más impuestos, cotizaciones sociales y eso hace que no lleguen todos los recursos generados al bolsillo del ciudadano.

–¿Se está impidiendo a las empresas redistribuir la riqueza?

–Sí, se impide tener unas rentabilidades con las que hacer inversiones y crecer. Se habla de los beneficios empresariales como algo peyorativo y son imprescindibles para pagar sueldos, crecer y ganar en productividad. Es uno de los retos de Asturias: hacen falta empresas con más músculo y para eso necesitamos que se generen beneficios que poder reinvertir para afrontar retos como la digitalización.

–¿En qué sectores cuesta hoy encontrar profesionales?

–¿En cuáles no? Uno de los retos de Asturias es casar las necesidades de las empresas con la formación a los jóvenes. Tenemos dificultades en sectores como el tecnológico y el industrial, pero también en la construcción y la hostelería.

–¿Qué problemas tenemos para captar talento y qué hacen al respecto?

–Tiene que haber más conexión entre el sistema formativo y las empresas y ahí incentivamos la formación dual, tanto en la FP como en la universidad. También trabajamos en la orientación, desde los colegios. El próximo 17 de diciembre celebraremos una gran feria de la orientación, Talentia, donde estarán centros de formación, empresas y participarán escolares. Queremos que los niños sepan las opciones formativas que tienen, pero también para qué sirven luego.

–¿Se ha avanzado en fomentar la cultura emprendedora?

–Se ha hecho, pero falta mucho. A los chicos con esa curiosidad no se les acompaña lo suficiente. Emprender es tener una idea, pero también una formación financiera, de negocio y eso el sistema debe facilitárselo.

–¿Cómo valora la respuesta al interés de las universidades privadas por venir?

–Han encontrado unas resistencias que no deberíamos tener. La Universidad pública debe aspirar a tener alumnos por su excelencia, y no por no tener competencia. Además, no puede cubrir todas las necesidades. El alumno tiene derecho a elegir y la llegada de universidades privadas va a ser fuente de riqueza y va a mejorar la formación.

–¿Qué dice de nosotros que la llegada de estos proyectos encontrara esas resistencias?

–Que tenemos un peso de lo público que ha sido y es muy grande, y que seguimos oponiendo más resistencia de la debida a la iniciativa privada. Desde Fade tenemos que vencer eso y conseguir que Asturias sea facilitadora de la llegada de empresas.

–¿Plantea Fade atraer trabajadores de otros países?

–Hay que lograr que los jóvenes se formen en lo que demanda el mercado, pero con la pirámide demográfica que tenemos no será suficiente. Se van a jubilar más de los que van a entrar al mercado laboral, así que necesariamente para mantener la actividad hace falta traer gente de fuera, por supuesto de forma ordenada, formada y conforme a las necesidades. Tenemos un convenio para traer trabajadores de Perú y estamos explorando otras vías.

–¿Cómo funciona?

–Tenemos empresas de allí que facilitan la formación e incorporación de trabajadores.

–Juan Cofiño, presidente de la Junta General, planteaba que los consulados funcionaran como agencias de colocación.

–Puede ser una fórmula. Lo que creo, sobre todo, es que hay que agilizar los trámites. No debería ser tan difícil incorporar trabajadores de fuera. Hay que explorar vías, agilizar los trámites y que se pueda formar en origen.

–Anunció tolerancia cero con el absentismo y un observatorio.

–El absentismo es la principal preocupación de las empresas asturianas de todos los tamaños. Para las pymes y micropymes es un trastorno organizativo muy importante. Hemos logrado que se firme un convenio con mutuas para gestionar determinadas patologías y estamos estudiando vías para acortar las bajas, tanto la incidencia como la duración, porque han aumentado mucho. Hay factores burocráticos ahí; el papeleo a veces alarga innecesariamente las bajas. Con el observatorio queremos analizar en qué patologías hay más incidencia y ver cómo atajarlas.

–Si la entiendo bien, habla de un problema de burocracia y salud más que de fraude, ¿cierto?

–No me gusta hablar de fraude, pero sí de un sistema a veces demasiado permisivo que da pie al abuso. A raíz de la covid quizás la gente ha tomado una percepción de la salud distinta. Una de las patas del sistema es la inspección y control porque lo que resulta difícil de creer es que las enfermedades hayan aumentando tanto como ha aumentado las cifras de absentismo.

–¿Qué opina de la reforma del IRPF que se acaba de aprobar?

–Que no es la reforma que necesitamos. Soportamos una carga fiscal superior al resto y esta reforma en general la empeora; aunque mejora para determinados tramos de renta, lo hace a costa de perjudicar a otros y en un contexto engañoso, de inflación, en el que ni siquiera le compensa la subida de presión acumulada. Asturias necesita una rebaja de impuestos para que podamos competir en igualdad. Nuestra fiscalidad disuade la inversión y sabemos que hay empresas y empresarios que se han ido o que no vienen por nuestra fiscalidad. Eso además lastra nuestra recaudación.

–¿Afecta el IRPF a la empresa?

–A veces se dice que solo nos afecta el impuesto de sociedades, y la fiscalidad personal también afecta a nuestros trabajadores, accionistas y nos complica atraer talento. Me preocupa que se haya incluido un recargo del 20% en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para grandes tenedores porque son medidas populistas que no consiguen lo que buscan, que es aumentar la oferta de vivienda. Al contrario. Pueden retraer la inversión.

–El Principado suele oponer que no será tanto el infierno fiscal cuando se gana empleo....

–Podríamos crecer más, como están haciendo otros.

–¿Cómo sigue Fade la negociación para la reformar las cuotas de los autónomos?

–Con mucha preocupación. Es un colectivo que cada vez va a menos y al que todo le afecta más que al resto de empresas. Hubo una primera propuesta inasumible y gracias a CEOE y ATA se ha moderado. Pero los autónomos tienen otras amenazas, les va a entrar en vigor la facturación electrónica que será una carga de trabajo, y nos preocupa el control horario, difícil de implantar en determinados trabajos.

–¿Puede hacer más el Principado por los autónomos?

–Sobre todo darles agilidad y certidumbre. No se puede tardar un mes en abrir una tienda. En zonas rurales, además, deberían ampliarse los incentivos.

–El presidente Barbón declaró la guerra a la burocracia hace cinco años. ¿Progresa?

–Acaban de aprobar la Ley Simplifica, que tiene algunos avances pero falta mucho por hacer. No estamos satisfechos. Hay que tomar medidas de verdad. Por ejemplo, el silencio positivo, y una digitalización de la administración sin perder atención presencial cuando es necesario.

–El Principado presentará sus presupuestos la próxima semana. Marque tres prioridades.

–Que no abandone la inversión productiva, tanto en innovación como en infraestructuras. Que tenga en cuenta a todos los sectores, pero sobre todo a la industria. Y que reduzca el gasto para ser más eficiente. Los recursos son limitados y el gasto público no puede crecer ilimitadamente.

–En Asturias se asienta una política de bloques. ¿Le preocupa?

–Me preocupa que cada vez IU tiene más peso y se toman algunas medidas que no favorecen a la actividad económica. Eso es preocupante. Medidas como subir el ITP al 20% no van en la dirección correcta. El PSOE no se debería dejar llevar.

–La Ley de Proyectos de Interés Estratégico lleva once meses y aún ningún proyecto ha salido. ¿Sorprendida?

–Sobre todo lo lamento. Creo que no es una ley para la generalidad de los proyectos. En las regiones donde funciona bien salen del orden de 12 en la legislatura.

–¿Es Costco estratégico?

–No me atrevo a dar una respuesta rotunda, pero sí digo que esta ley debe servir para proyectos fundamentalmente industriales y de una relevancia para el empleo, la inversión y la creación de riqueza que merezcan el trato preferente que le da la ley.

–¿Ve escenario de futuro para Arcelor en Gijón?

–Sí. En lo que compete a Asturias debemos hacer todos los deberes, para Arcelor y toda la industrial. El anillo central es una infraestructura crítica, que lleva una tramitación importante y a la que no se pueden poner obstáculos. No podemos querer industria y energía asequible, pero no asumir ningún coste. Hay que hacer compatible la actividad económica con el respeto al medio ambiente, pero no impedirla.

–¿La defensa será un revulsivo tan grande como se anuncia o podemos estar ante una burbuja como el hidrógeno verde?

–Espero que sea un revulsivo, pero no va a ser inmediato. Son inversiones que requieren tiempo y creo que en todo caso debe venir a completar lo que existe, no va a ser por sí sola la solución a la industria. Por eso creo no se debe apostar solo por la defensa dejando lo demás de lado.

–Hay una patronal y tres cámaras de comercio. ¿Está fragmentada la voz de los empresarios?

–La representación empresarial está en Fade y las cámaras cumplen una función de colaboración público-privada necesaria. Seguiré trabajando por la unidad y la coordinación con el resto de cámaras. He convocado una segunda reunión con las cámaras el 4 de diciembre para ahondar en una mayor colaboración.

–¿Por qué quedó desierto el Plan Llave?

–Porque el precio del módulo de vivienda no hace viable que se haga en Asturias.

–¿En qué punto está la negociación para actualizarlo?

–Debería subir un 20% por el alza de costes. Solo el convenio de la construcción ha subido un 15%. Ellos plantean financiar parte de esa subida con el Plan Estatal, pero estamos pendientes de que lo concreten.

–¿Qué le parece que el Principado pida suelo para desarrollar vivienda asequible?

–Es necesario hacer vivienda pública, pero no a costa de que no lo haga el sector privado y no se haga vivienda protegida.

–¿Qué tres medidas adoptaría para facilitar el acceso a la vivienda?

–Habría que agilizar los trámites tanto para generar suelo como para obtener licencias. Habría que dejar de aprobar medidas que disuadan la inversión, como la limitación a los precios del alquiler. Habría que apoyar el acceso de los jóvenes dándoles avales a la entrada o deducciones. Se quiere dirigir toda la política de vivienda al alquiler, se centra en eso, y eso abarca a un segmento pequeño de la población. En vivienda las soluciones se plantean desde un punto de vista ideológico y no técnico. La intervención en el mercado no ha funcionado porque lo que hace falta es aumentar la oferta.

–Tenemos un nuevo accidente laboral en la mina.

–Esta tragedia nos recuerda la dureza del trabajo de tantos profesionales que, cada día, desarrollan su labor en entornos de gran exigencia. Lo esencial ahora es acompañar a los familiares y a toda la comunidad que se siente golpeada.