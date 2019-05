La mayoría de países de la UE que usan carbón lo seguirá haciendo después de 2030 E. C. GIJÓN. Jueves, 30 mayo 2019, 04:15

Varios Estados de la Unión Europea tratarán de seguir quemando carbón para producir electricidad más allá de 2030 a pesar del conjunto de actuaciones de los Veintiocho para una transición energética y cumplir los Acuerdos del Clima de París, según un informe de Climate Action Network Europe (CAN) y Sandbag.

El informe 'Just transition or just talk?' refleja que los países están recibiendo apoyo a la transición energética pero no se están comprometiendo en realidad con la descarbonización. En la actualidad, de los Veintiocho, un total de 21 Estados de la UE todavía utiliza carbón para la generación de electricidad y solo ocho de ellos están comprometidos a ser libres de carbón en 2030.

De estos 21 países, once no prevé hacerlo antes de 2030, por lo que para esa fecha aún quedarán 60 GW de capacidad instalada de carbón y esto supondrá una reducción del 58% respecto a los niveles actuales (143 GW).