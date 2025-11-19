El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Efe

El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia

La compañía presenta esta noche sus cuentas trimestrales, en pleno temor a una burbuja en la IA

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:09

El termómetro de la Inteligencia Artificial (IA) se enfrenta a un momento decisivo. Esta noche, con los mercados europeos ya cerrados, Nvidia presentará unos resultados ... que servirán de guía a los inversores para determinar si el miedo a una burbuja en el sector está justificado o, por el contrario, aún queda un largo camino de inversiones y monetización para estos gigantes tecnológicos.

