El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos

Los inversores se enfrentan estos días a las reuniones de la Fed, del BCE y a una avalancha de resultados que serán clave para pinchar o engordar la burbuja de euforia en el mercado

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 28 de octubre 2025, 15:48

Comenta

Nuevo acelerón para las bolsas o, por el contrario, la excusa perfecta para recoger beneficios. Los inversores se juegan en las próximas dos jornadas continuar ... el rally que ha llevado a buena parte de las Bolsas mundiales a máximos históricos, con el Ibex-35 en el entorno de los 16.000 puntos a los que no se había acercado desde 2007.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Nos duele en el corazón haberle perdido»
  8. 8 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  9. 9 Un hombre resulta herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias
  10. 10 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos

Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos