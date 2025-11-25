El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Torres de alta tensión junto a la central de Aboño, que ha sido transformada para utilizar gas en vez de carbón. D. M

Competencia investigará la «crítica situación de la red eléctrica» en el centro de Asturias

Traslada esta cuestión al Ministerio de Transición Ecológica y a la consejería del ramo «a efectos de planificación y darle una pronta solución»

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:34

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo para analizar la crítica situación de la red eléctrica en ... el centro de Asturias. Así lo apunta en una reciente resolución, en la que advierte de la «saturación» de la infraestructura en la zona central de la región e incluso del «riesgo para la seguridad del suministro en caso de fallo simple, en la época estival». Es más, da traslado al Ministerio de Transición Ecológica y a la consejería del ramo en el Principado «a efectos de la planificación para la pronta resolución».

