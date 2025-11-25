Competencia investigará la «crítica situación de la red eléctrica» en el centro de Asturias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo para analizar la crítica situación de la red eléctrica en ... el centro de Asturias. Así lo apunta en una reciente resolución, en la que advierte de la «saturación» de la infraestructura en la zona central de la región e incluso del «riesgo para la seguridad del suministro en caso de fallo simple, en la época estival». Es más, da traslado al Ministerio de Transición Ecológica y a la consejería del ramo en el Principado «a efectos de la planificación para la pronta resolución».

Son las conclusiones de un informe cuyo origen está en un conflicto presentado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (HDCE) después de que Red Eléctrica (REE) le denegara la actualización de su permiso de acceso de apoyo a la red de distribución en Carrió, de 132 kilovoltios. Su intención era sustituir dos transformadores que le iban a permitir aumentar su capacidad de 513 megavatios (MW) a 665 MW, pero REE lo desestimó por falta de capacidad. La CNMC da la razón técnica a REE, pero también le da un 'tirón de orejas' por «la falta de coordinación con Hidrocantábrico» tras haber otorgado mayor capacidad a un consumidor electrointensivo teniendo en cuenta además, en el momento de la evaluación, que «la situación de la capacidad disponible para la demanda en la red de transporte en la Asturias central era, cuando menos, comprometida».

Gobierno regional «Llevamos tiempo hablando de la necesidad de refuerzo; esa realidad queda despejada con el anillo central, entre otros»

Adrián Pumares (Foro Asturias) «Deje de mirar para otro lado y póngase manos a la obra para corregir una situación urgente que afecta a la competitividad»

La resolución, como sostienen expertos en el sector, confirma la denegación puntual, pero revela un problema estructural. La propia CNMC sostiene que existe «un grave problema de falta de capacidad de consumo para toda la zona central de Asturias, que está saturada y sin posibilidad de tener nuevos permisos de acceso y conexión, y con situaciones relevantes de sobrecapacidad». Incluso –como se decía– «con riesgo para la seguridad de suministro en caso de fallo simple, en la época estival. Esta situación –derivada de la cesión de activos realizada en su día pone de manifiesto una falta de concreción de la capacidad existente en la red de transporte y distribución».

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, se hizo eco del informe y reclamó al Gobierno regional que «deje de mirar hacia otro lado y se ponga manos a la obra para corregir una situación grave y urgente que afecta a la competitividad del Principado. El correcto funcionamiento de la red –añadió– es imprescindible para garantizar la actividad industrial, atraer nuevas inversiones, impulsar la electrificación y asegurar la descarbonización de sectores estratégicos». Adelantó que llevará esta cuestión a la Junta para «exigir explicaciones y reclamar medidas específicas».

Para el Ejecutivo regional, la resolución de la CNMC constata una realidad que «el Gobierno regional llevaba manifestando desde hace mucho tiempo». Según apunta, «esta realidad queda despejada en el diseño inicial de planificación energética a 2030, con la construcción, entre otras infraestructuras, del anillo central de 400 kilovoltios. «Este refuerzo dará respuesta al aumento de los consumos de energía derivados de la descarbonización y atenderá las necesidades de energía de los futuros proyectos industriales previstos».

«Reevaluar parámetros»

Ahora bien, sobre el riesgo para la seguridad edel suministro, sostiene que la CNMC define un escenario hipotético en función de parámetros que deberán ser sometidos a una reevaluación. Entre ellos, por ejemplo, que no se ha tenido en cuenta la transformación a central de gas de la térmica de Aboño, la capacidad que quedará liberada por proyectos de almacenamiento no viables o las medidas impulsadas por el Gobierno central y el operador de red desde abril. La propia CNMC alude a la necesidad de reevaluar parámetros de cálculo».