Un operador en la Bolsa de Nueva York. Afp

El fantasma de una burbuja en la IA intimida a los inversores

Los resultados de Nvidia que se conocerán el miércoles serán clave para el devenir del mercado, donde un 53% de los gestores ya observa sobrevaloraciones en el sector

Clara Alba

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Demasiado pronto para entrar en 'modo pánico', pero con los nervios a flor de piel. El debate sobre una burbuja en ciertos segmentos de la ... Inteligencia Artificial (IA) ha cobrado intensidad en las últimas semanas, con los inversores dispuestos a buscar excusas para la recogida de beneficios en un momento de máximos históricos en muchas bolsas.

