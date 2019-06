El Ibex recupera los 9.200 y cierra la semana con una subida del 2,58% y pleno al verde EFE A la cabeza de las ganancias se han colocado Mediaset, Amadeus, Indra, Ferrovial y Ence ESTHER GARCIA LÓPEZ Madrid Viernes, 7 junio 2019, 19:12

El apetito inversor se ha abierto en los mercados europeos tras las medidas de política monetaria anunciadas por el BCE, y los principales índices del Viejo Continente han cerrado al alza la sesión. El Ibex-35 lo ha hecho con una subida de 0,73%, alcanzando los 9.236 puntos, y con pleno al verde en la semana al cotizar en positivo las últimas cinco sesiones y escalar un 2,58%. En el mercado de deuda español el bono a diez años ahonda en mínimos históricos y el euro y el petróleo remontan.

El selectivo europeo que más se ha revalorizado ha sido el Cac 40 de París al avanzar un 1,62%, seguido por el FTSE 100 de Londres, que ha subido un 0,99%; el FTSE Mib de Milán (+0,91%) y el Dax 30 de Fráncfort (+0,77%).

En el índice español solo seis valores han cotizado en rojo. A la cabeza de las ganancias se ha colocado Mediaset, que ha protagonizado un rally que le ha llevado a repuntar un 8,68%. Este avance se ha producido antes de que la CNMV decidiera suspender de cotización al valor debido a los rumores de una posible opa de su matriz italiana. Le seguían Amadeus, con una subida del 2,88%; Indra, que ha avanzado un 2,58%; Ferrovial (+2,46%) y Ence (+2,36).

En la parte baja de la tabla ha 'reinado' la banca, desinflada porque esperaba un mayor estímulo por parte del BCE, ya que es uno de los sectores más castigados en sus márgenes debido a los bajos tipos de interés. Así, CaixaBank es el valor que más se ha dejado en la sesión, un 1,58%; seguido por IAG, que ha perdido un 0,72%; Banco Sabadell, que se ha replegado un 0,65%; BBVA, que lo ha hecho un 0,43%, y Santander que ha cedido un 0,15%. Respecto a Bankia ha subido un 0,51% debido a que la firma de análisis KBW ha revisado al alza la recomendación del banco hasta sobreponderar y fijar un precio objetivo de 3 euros, lo que supone un potencial de revalorización del 38% respecto a su actual cotización.

Las bolsas europeas han seguido la estela alcista de Japón, cuyo principal selectivo, el Nikkei, ha remontado en la sesión un 0,53%, cerrando en los 20.884 enteros. Mientras que el Topix ha repuntado un 0,49%, hasta los 1.532 puntos.

El avance de los selectivos del Viejo Continente ha estado motivado por la decisión de la Fed y del BCE de intervenir para paliar la desaceleración económica y no descartar una bajada de tipos. Este optimismo contrasta con los malos datos de empleo procedentes de Estados Unidos, que han defraudado al quedar por debajo de las previsiones de los analistas. En mayo se crearon en el país 75.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los 175.000 esperados.

Otra de las noticias que ha acaparado la atención de los inversores ha sido que hoy se ha hecho efectiva la dimisión de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, lo que abre el proceso de sucesión dentro del Partido Conservador del que saldrá elegido el próximo primer ministro del país, un proceso que culminará el 22 de junio y que, según los analistas de Link Securities, «se llevará a cabo en medio de la incertidumbre del Brexit y de los rumores de que la salida no se prolongará más allá del 31 de octubre, aunque sin determinar si habrá o no acuerdo con el bloque comunitario».

Ya en clave local, en el mercado de deuda español la prima de riesgo se coloca en 79 puntos básicos y la rentabilidad exigida al bono a diez años ahonda en mínimos históricos al situarse en el 0,54%.

Respecto al mercado de materias primas, el precio del petróleo ha iniciado su remontada y en la sesión ha subido más de un 2%. El barril de Brent cotiza a 63 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo hace a 53 dólares. El oro también sube y se cotiza a 1.342 dólares la onza. En el mercado de divisas el euro sube y se intercambia a 1,13 dólares impulsado por el BCE y por los datos de empleo de Estados Unidos.