El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pantallas de cotización de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

La banca e Indra con vierten al selectivo en la mejor Bolsa de Europa en un año histórico en el que suma una revalorización del 36,5%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Lo ha conseguido. El Ibex-35 renueva máximos históricos al tocar los 15.945,78 puntos que el 8 de noviembre de 2007 marcaron el ... récord histórico del selectivo. Es cierto que el indicador llegó poco después a superar los 16.000 puntos intradía, pero nunca había tenido un cierre tan alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  7. 7 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  8. 8 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?
  9. 9

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  10. 10 La resaca más feliz de Valdesoto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos