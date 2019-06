El Ibex-35 deja escapar los 9.300 puntos en su primera caída tras seis sesiones de ascensos ArcelorMittal encabezó las ganancias, con una subida del 6,43%, mientras el peor fue CaixaBank, que se dejó un 1,76% CRISTINA VALLEJO Madrid Martes, 11 junio 2019, 19:19

El Ibex-35 estuvo a punto de encadenar una séptima sesión consecutiva de ascensos, pero no fue posible. En el último momento se vino abajo. Ello implicó también dejar para otro día la reconquista, que parecía hecha, de los 9.300 puntos perdidos a mediados de mayo. Al cierre el selectivo español daba un último cambio en los 9.282,10 puntos, lo que supone una caída del 0,13%.

Al margen de lo sucedido en la Bolsa de Madrid, las ganancias fueron generalizadas en el Viejo Continente, pese a que como telón de fondo contaron con una mala referencia: el índice de confianza del inversor, el Sentix, que cayó en junio desde los 5,53 hasta los -3,3 puntos, cuando el consenso de analistas había previsto que se situara en los 2,5 puntos.

Así, el Dax alemán, el mejor índice del día, se anotó un 0,92%, mientras que el PSI-20 de Lisboa se apuntó un 0,65%. El Ftse Mib de Milán avanzó un 0,61%; el Cac 40 francés, un 0,48%; y el Ftse 100 británico, alrededor de un 0,30%.

Si el selectivo español cerró a la baja fue por la presión que ejercieron los bancos. El peor del día fue CaixaBank, que se dejó un 1,76%. BBVA, por su parte, retrocedió un 1,34%. Sabadell bajó un 0,92% y Bankia, un 0,85%, mientras que el Santander cedió un 0,73%. Bankinter fue el que mejor aguantó, pero se dejó un 0,25%.

Junto a los bancos, también presionaron a la baja algunas 'utilities', como Naturgy (-1,43%) o Iberdrola (-0,23%), además de otro blue chip, Inditex, que se dejó un 0,59%.

En verde, destacó ArcelorMittal, que sumó un 6,43%, mientras que Indra se anotó algo más de un 3%. Grifols y Acerinox avanzaron alrededor de un 2,5%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, sólo dos valores ganaron más que ArcelorMittal: Berkeley (17,26%) y Tubos Reunidos (8,97%). El segundo, tras anunciar la refinanciación de su deuda.

Apoyos y dudas de las negociaciones comerciales

Detrás de los ascensos de las Bolsas europeas de los que se descolgó el selectivo español, probablemente, el último acuerdo entre Estados Unidos y México, que evita los aranceles sobre las exportaciones mexicanas. Aunque hay incertidumbres alrededor de ese pacto, dado que Donald Trump se mantendrá vigilante y puede que no muestre su satisfacción respecto a su cumplimiento por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Pero, por el momento, parece que cotizan los avances realizados para acabar con el conflicto tarifario global y los buenos augurios que lanza respecto a que pueda ser posible un acuerdo también entre Estados Unidos y China ya que, hoy por hoy, pocos líderes políticos están tan lejos como Trump y AMLO. Tampoco no hay que descartar problemas en el potencial acuerdo entre Estados Unidos y China: el presidente estadounidense ha amenazado con otra ronda de aranceles contra el gigante asiático en el caso de que su homólogo, Xi Jinping, no se reúna con él en la próxima cumbre del G-20 de finales de junio en Japón.

Quizás estas dudas eran las que ponían en peligro las ganancias de Wall Street una vez cerradas las Bolsas europeas.

Bien es verdad que un elemento que puede ejercer de apoyo para las Bolsas reside en las expectativas que despertó el presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, la semana pasada. La próxima tendrá lugar la reunión ordinaria de política monetaria de la institución.

Los tuits de Trump

El presidente Donald Trump, pese a que en el mercado ya se cuenta con la posibilidad de una rebaja del precio oficial del dinero por parte de la Fed, volvió a quejarse en Twitter de los excesivos costes de financiación que sufren los agentes económicos de Estados Unidos pese a la baja inflación existente. Pero la rentabilidad del bono americano a diez años se mantenía estable en el entorno del 2,15%. En el Viejo Continente, en cambio, la rentabilidad de la deuda bajaba: la del bono alemán, desde el -0,22% hasta el -0,24%.

Donald Trump también tuvo palabras en Twitter para valorar la evolución del mercado de divisas. En su opinión, la divisa europea se encuentra excesivamente débil, lo que implica, afirma, una gran desventaja para Estados Unidos. Tampoco reaccionó el tipo de cambio al tuit del presidente americano y se mantenía prácticamente sin cambios respecto a la sesión de ayer, en el entorno de 1,1315 unidades.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se mantuvo plano en los 62,3 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, ganaba un 0,34%, hasta los 53,44 dólares.

El oro, por su parte, caía: retrocedía un 0,20% al cierre de la sesión europea, hasta los 1.325 dólares la onza.