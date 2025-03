El Ibex-35 adelgaza su ascenso tras la bajada de tipos en EE UU

Cristina Vallejo Madrid Martes, 3 de marzo 2020, 13:45 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

Los ministros de Economía y Finanzas del G-7 han expresado su disposición a tomar medidas, incluidas aquéllas de carácter fiscal cuando sea apropiado, en apoyo de la economía para contrarrestar el efecto del coronavirus. Los bancos centrales, por su parte, han reiterado su compromiso con la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Ésta ha sido la conclusión de la reunión telefónica que han mantenido las principales potencias del mundo y sus respectivas autoridades monetarias. Tras conocerse el comunicado que recogía estas ideas, la Reserva Federal norteamericana, en una decisión inédita desde 2008, decidía bajar los tipos de interés fuera del calendario previsto para la toma de decisiones monetarias.

Este combinado de noticias, lejos de impulsar a las Bolsas, ha mermado sus ascensos. Si el Ibex-35 ha llegado a subir más de un 2% y a atacar los 9.000 puntos en algún momento de la sesión, al cierre se anotaba un 0,80%, para dar un último cambio en los 8.811,60 puntos.

En el resto de Europa los ascensos también han quedado un poco mermados al final de la jornada. Así, el Dax aleman y el Cac 40 francés cerraron el día con ganancias de alrededor de un 1,10%, mientras que el Ftse 100 británico sumó un 0,95%. Algo más atrás se quedó el Ftse Mib de Milán, que subió un 0,43%.

La Bolsa de Nueva York, mientras tanto, se movía a la baja tras el ciere de los mercados del Viejo Continente. El Dow Jones cedía un 1,33%, el S&P 500, un 0,99%, y el Nasdaq, alrededor de un 0,85%.

Posibles interpretaciones

Para interpretar este comportamiento, caben dos posibilidades: en el mercado muchas veces se dice que los inversores compran con el rumor y venden con la noticia. Mientras se atisbaba la llegada de esta gruesa medida del banco central estadounidense, los inversores tomaban posiciones, y cuando se ha confirmado que se hacía realidad, han recogido beneficios de la apuesta que habían realizado.

Pero también cabe hacer la lectura que realiza Philippe Waechter, de Ostrum AM: «Al reducir su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, la Reserva Federal está indicando su pesimismo a largo plazo». «Antes de la decisión, toda la curva de tipos estaba por debajo de la tasa de los tipos de interés de referencia; esta no es una situación normal, lo habitual es que las tasas de largo plazo estén por encima de las de corto plazo. La caída profunda al rango de 1-1,25% indica que la Fed no espera que las tasas vuelvan rápidamente a un rango que pudiera ser consistente con su antiguo nivel de referencia», expone Waechter.

Ello, en la práctica implica que el banco central teme una perspectiva económica más débil en los próximos meses. ¿Tal vez una recesión?, se pregunta el experto de Ostrum, quien afirma que si bien la bajada de tipos puede estabilizar los mercados financieros a corto plazo, si persiste la incertidumbre, no se puede esperar una recuperación en «U». «Este movimiento no es para impulsar la demanda, sino para evitar la quiebra de muchas empresas estadounidenses», añade Waechter, que vaticina tipos más bajos en el futuro en el caso de que la incertidumbre persista.

El mercado, por tanto, de la gruesa decisión del banco central que preside Jerome Powell, ha podido interpretar que la situación puede ser peor de la que actualmente se espera.

Nueve valores del Ibex-35 caen del lado de las pérdidas

Si durante gran parte de la sesión, todos los valores del Ibex-35 han estado en verde, al cierre, nueve han terminado sucumbiendo a las pérdidas. Telefónica ha sido el peor, con un descenso del 1,12%. Le siguieron BBVA y el Sabadell, con caídas de un 0,86% y de un 0,77%, respectivamente.

También a la baja han cerrado otros dos bancos: Santander y Bankinter, que se han dejado un 0,6% y un 0,23%, respectivamente.

En positivo, IAG encabezó las ganancias, con una revalorización del 7,47%. A coninuación se colocaron CaixaBank, Indra, Colonial, Ferrovial, Siemens Gamesa y Cellnex, con avances de más de un 3%.

Repunte para los intereses de los bonos

El mayor optimismo presente en los mercados se permeó también al mercado de deuda. Pero sólo durante la primera mitad de la sesión. Así, al cierre, vimos una nueva caída de los intereses de los bonos alemanes a diez años hasta el -0,64%. El rendimiento de su comparable estadounidense bajó hasta el 1,04%, otro nuevo mínimo histórico.

La actuación de la Reserva Federal se explica por el deterioro de los mercados financieros, que puede tener su impacto en la economía real. De acuerdo con Goldman Sachs, las condiciones financieras en Estados Unidos se han endurecido de tal manera que pueden provocar una merma del crecimiento del PIB americano en 0,6 puntos en tres trimestres. Como respuesta, el presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, se comprometió a tomar medidas de política monetaria que se han materializado esta tarde. A ese compromiso se unió su homólogo japonés ayer por la mañana y ya por la noche, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, aunque en su caso aún no ha habido traducción en medidas materiales. Además, organismos multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial, ofrecieron ayer por la tarde ayuda a los países afectados por el virus.

De acuerdo con David Kohl, de Julius Baer, todas estas actuaciones tienen la intención de suspender la ventas de acciones y las ampliaciones de los diferenciales de crédito abriendo el apetito por el riesgo de los inversores. «Cualquier acción monetaria no busca atajar la debilidad económica directa causada por la expansión del coronavirus. Es el deterioro de las condiciones financieras lo que mantiene a la Fed ocupada», afirma Kohl.

En opinión de Kohl, la munición disponible para el BCE, el Banco de Japón o el Banco Nacional Suizo es menor que la que tiene la Fed. Por ello, en los bancos centrales que no son el estadounidense, casi su única medida de apoyo será la de comunicar su predisposición a prestar ayuda ajustando las políticas no convencionales que ya tienen puestas en marcha. Pero, de acuerdo con el experto de Julius Baer, el potencial impacto de las acciones de la Fed en los mercados financieros es «desproporcionalmente alto».

Por ello puede que los líderes mundiales han confiado en la Reserva Federal para tomar medidas de calado: es la institución que tiene más margen de actuación y, al tiempo, cualquier cosa que haga tiene alcance a escala global.

El equipo de analistas de A&G expone que si bien a principios de año se esperaba una bajada de los tipos de interés durante este ejercicio, tras la propagación del coronavirus, el mercado espera ya tres recortes por parte de la Fed, y los dos primeros muy rápidos, quizás acumulados en la actuación de esta tarde.

En este sentido, los expertos de A&G afirman que pese a la escasa visibilidad sobre el impacto económico del coronavirus, ahora se cuenta con los bancos centrales y los gobiernos estimulando la economía, a diferencia de lo que sucedía en otros momentos de stress que han sufrido los mercados, el más reciente, el de diciembre de 2018. Por ello, en su opinión, «la recesión, en caso de ocurrir, será temporal y poco profunda».