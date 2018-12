El Ibex-35 rebota, pero no recupera los 8.800 puntos EFE El selectivo acabó con una decena de valores en rojo, de los que los peores parados fueron Dia y Siemens Gamesa CRISTINA VALLEJO Madrid Miércoles, 19 diciembre 2018, 19:29

Los avances en la jornada de este miércoles han sido generalizados a uno y a otro lado del Atlántico. Aunque es especialmente destacable el registrado por el Ftse Mib de Milán, que ha sumado alrededor de un 1,6%, después de que la Comisión Europea haya decidido aceptar un acuerdo con el Gobierno italiano y no sancionarle una vez que éste haya corregido su presupuesto para tener un déficit el año que viene del 2,04% y no del 2,4% como había previsto inicialmente. Además, la rentabilidad del bono italiano a diez años retrocede desde el 2,94% hasta el 2,78% y su prima de riesgo se estrecha desde los 268 hasta los 253 puntos básicos. Asimismo, el euro se aprecia contra el dólar: avanza un 0,55%, para colocarse sobre el nivel de 1,14 unidades. El bono español no le sacó partido al acuerdo italiano, porque su rentabilidad se mantuvo en el 1,37%.

El Ibex-35, por su parte, se ha anotado un 0,78%, pero ello no ha sido suficiente para que el indicador recuperara los 8.800 puntos: ha dado un último cambio en los 8.769,10 puntos. Con ello ha puesto fin a una secuencia de tres sesiones consecutivas de descensos que a punto ha estado de llevarle a mínimos anuales.

Además del Ftse Mib de Milán, al selectivo español también le ha ganado el Ftse 100 británico, que se ha apuntado 0,96%, mientras que el PSI-20 de Lisboa ha subido un 0,88%. El Cac 40 francés, por su parte, ha ganado un 0,49%. Atrás se ha quedado el Dax alemán, que apenas ha avanzado un 0,24%.

En el selectivo español, únicamente una decena de valores han terminado con pérdidas. Dia ha sido el peor, con un recorte del 1,88%. A continuación se ha colocado Siemens Gamesa, que se ha dejado un 1,68%. El Sabadell, por su parte, ha cedido un 1,43%. IAG, Cellnex, Mediaset, Acerinox, Grifols, Aena e Inditex han sido los valores que han completado la lista de perdedores, aunque ya con descensos de menos de un punto porcentual. Tampoco se han sumado a los avances Colonial y Viscofán, que cerraron en tablas.

En verde, Meliá Hotels ha encabezado los ascensos, con una revalorización del 3,25%. A continuación, ACS, que ha ganado un 2,11%. A continuación, varios de los grandes valores han sumado más de un punto porcentual: Telefónica, Santander e Iberdrola. Mientras, BBVA ha ganado un 0,96% y Repsol ha subido un 0,69%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Coemac ha sido el valor más rentable, con una subida del 22,42%. Bodegas Riojanas y GAM se han colocado después, con revalorizaciones de más de un 7%. En negativo, el peor ha sido Borges, que se ha dejado un 11%.

Wall Street, al alza

En Wall Street, avances también, igual que en Europa. Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York se anotaban alrededor de un 0,6%. Ello antes de que la Reserva Federal norteamericana comunicara su decisión sobre los tipos de interés y su presidente, Jerome Powell, explicara su visión sobre la situación y, por tanto, también pistas que den idea de lo que puede hacer el próximo año.

En el mercado se interpreta que este comportamiento de la Bolsa y del euro ganando posiciones frente al dólar obedece a la apuesta que están haciendo los inversores por que la autoridad monetaria estadounidense va a dar un discurso muy suave. En el mercado de deuda americano, el interés del bono a diez años se mantenía en el entorno del 2,80%.

Ante la mejor sensación de riesgo por política monetaria, los tipos de los bonos de los países emergentes también se movían a la baja. También ayuda a Estados Unidos que el Senado vaya a votar hoy mismo un acuerdo para esquivar el cierre de la administración. La nueva fecha clave será del 8 de octubre.

Materias primas

En el mercado de materias primas, rebote del crudo. El barril de Brent, de referencia en Europa, recupera un 2,36%, hasta los 57,59 dólares, después de haber perdido el martes más de un 5,5%. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se anota un 2,8%, hasta los 47,5 dólares, después de bajar ayer más de un 7%.

El precio del oro encadenaba su tercera sesión de ascensos: al cierre subía medio punto porcentual, hasta los 1.255 dólares la onza.