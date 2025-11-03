El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Palacio de la Bolsa en Madrid. EFE

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

Pese a cotizar en zona de máximos, los analistas ven potencial y atractivo en los bancos y valores con alta rentabilidad por dividendo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

La Bolsa española vive un momento de euforia. Tras más de una década rezagada en la recuperación desde los mínimos de la crisis financiera frente ... al mercado europeo, el Ibex-35 ha tornado de patito feo a cisne y vuela ligero tras romper el pasado lunes registros en los 16.000 puntos. De hecho, el índice patrio cerró octubre con una subida del 3,6% y se revaloriza en el año cerca de un 40%, eclipsando las subidas de doble dígito que también se anotan el Footsie milanés (26%), el Dax alemán (20%), o el CAC francés (10%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  2. 2

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  6. 6 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  7. 7 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  8. 8 Herida una atleta al recibir varios perdigonazos mientras entrenaba
  9. 9

    Oviedo supera la decena de comercios y restaurantes con más de un siglo de historia
  10. 10 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex