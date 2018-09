«Los meses de invierno suelen registrar los mayores precios por la demanda»

La subida de los precios de la luz y los carburantes tiene un doble impacto en la cesta de la compra. De forma directa, a través del consumo de electricidad en los hogares y el uso de combustibles, pero también existe un impacto indirecto, más difícil de contabilizar porque depende de cómo repercutan las empresas ese coste en sus productos finales. Lo explica Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), quien, a la hora de predecir el comportamiento de los precios de la energía para los próximos meses, reconoce «no ser optimista».

Primero, porque el último trimestre suele registrar mayores precios medios que el resto del año, coincidiendo con el aumento de demanda en invierno. A ello se unen los efectos del aumento del coste de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Contaminar costaba el pasado miércoles 22 euros por tonelada de CO2, tres veces más que a principios de año.

«Las señales de que los precios altos se deben a las energías contaminantes que internalizan esos costes en el precio es, a la larga, positivo. Ello no impide que se intenten amortiguar sus efectos sobre los colectivos más sensibles», sostiene este economista que fue miembro de la comisión de expertos sobre escenarios de transición energética. No obstante, Rodríguez también se muestra cauteloso, porque hay distintas variables que influyen en los precios del recibo de la luz que son difíciles de predecir, en particular el factor meteorológico.

Cuando la meteorología no acompaña y no hay lluvia ni viento suficiente, es necesario producir la energía con combustibles fósiles (gas y carbón), que son más caras (en su coste combustible), por lo que se disparan los precios a los que los generadores venden en la subasta.