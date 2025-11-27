Miguel Rivero, elegido nuevo secretario general de USO-Asturias
La ejecutiva que acompaña a quien ejerció como coordinador del sindicato durante cinco años recibió el respaldo del 91,81% de los votos
Gijón
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:52
El undécimo congreso regional de USO-Asturias eligió ayer, con el 91,81% de los votos, a Miguel Rivero como nuevo secretario general, tras cinco ... años como coordinador del sindicato. Estará acompañado en la ejecutiva por Iván Macías (Organización), Pablo Dalmeda (Acción Sindical), Susana Cándano (Administración, Finanzas y Afiliación), Susana Casado (Relaciones Institucionales y Comunicación), Daniel Fernández (Salud Laboral y Formación) y Teresa Tejedor (Igualdad y Juventud).
Además, se respaldó al nuevo equipo de la Comisión de Garantías Regional con Segismundo Lorenzana como presidente, Antonio Alba en la vicepresidencia y Silvia Flores como secretaria de actas. «Este equipo, totalmente renovado, ha crecido desde la base, desde el trabajo en las secciones sindicales, en el día a día del trabajo sindical, como nos gusta en la USO», valoró Joaquín Pérez, secretario general. Tras ser proclamado, Rivero destacó que se iniciaba «un cambio de ciclo hacia la modernización y la ofensiva, con el mandato de crecer en afiliación y representatividad. Con más servicios a la afiliación y comunicación con los más jóvenes. Todo, sin dejar de lado nuestros valores de autonomía e independencia».
