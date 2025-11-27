El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Rivero, tercero por la derecha, acompañado por los miembros de su ejecutiva. E. C.

Miguel Rivero, elegido nuevo secretario general de USO-Asturias

La ejecutiva que acompaña a quien ejerció como coordinador del sindicato durante cinco años recibió el respaldo del 91,81% de los votos

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:52

El undécimo congreso regional de USO-Asturias eligió ayer, con el 91,81% de los votos, a Miguel Rivero como nuevo secretario general, tras cinco ... años como coordinador del sindicato. Estará acompañado en la ejecutiva por Iván Macías (Organización), Pablo Dalmeda (Acción Sindical), Susana Cándano (Administración, Finanzas y Afiliación), Susana Casado (Relaciones Institucionales y Comunicación), Daniel Fernández (Salud Laboral y Formación) y Teresa Tejedor (Igualdad y Juventud).

