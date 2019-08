«La minería de nuevos metales y la geotermia son opciones de futuro» José Alba, en la residencia de La Granda. / OMAR ANTUÑA José Alba, vicedecano de la Facultad de Economía, destaca que en Asturias hay dos explotaciones de oro y varias prospecciones para hallar yacimientos ÓSCAR PANDIELLO LA GRANDA (GOZÓN). Martes, 13 agosto 2019, 03:09

Desde el inicio de la Revolución Industrial hasta la fecha, la explotación de recursos naturales ha sido uno de los principales ejes de la economía asturiana. Ya sea con la minería del carbón o con las centrales hidroeléctricas, la riqueza natural de la región ha ejercido como un motor que, en los últimos años, ha empezado a languidecer. Sobre el pasado y futuro de estos recursos habló ayer José Alba Alonso, vicedecano de la Facultad de Economía, quien participó en el curso 'Raíces del mundo empresarial asturiano', enmarcado en el programa de La Granda. Allí subrayó que tanto la geotermia como la minería de nuevos metales, una vez superada la del carbón térmico, suponen dos «opciones de futuro» a las que puede acudir la región en los próximas décadas.

En el caso de la minería, Asturias cuenta con una «tradición amplísima» que ha generado numerosos profesionales notablemente cualificados. En la actualidad, además, se está «recuperando la minería del oro» con dos explotaciones en activo y numerosas prospecciones enfocadas a encontrar nuevos yacimientos del mineral, que en las últimas semanas ha alcanzado su valor máximo de los últimos seis años. «Ahora estas prospecciones están tropezando con los estudios de impacto ambiental y con otras externalidades. Con todo ello, no parece que el peso que hasta ahora ha tenido la minería se vaya a mantener en el tiempo», indica Alba.

Respecto a la geotermia, el profesor universitario analizó los pasos que han llevado a introducir esta tecnología en el campus universitario de Mieres e instó a continuar su desarrollo durante los próximos años. En el caso de los recursos hidráulicos -con las distintas centrales de generación hidroeléctrica- y el aprovechamiento forestal, la situación es dispar. En el primer caso, Alba recordó que parece haberse llegado «al tope» de la explotación del recurso, ya que «hace años que no se amplía la oferta de centrales y no parece haber intención de hacerlo». En el caso del sector maderero, Asturias «no cuenta con tradición de explotar» este material, pese a que «recurrentemente se insiste en el enorme potencial que hay en el Principado».

El «caos» de Feve

También participaron durante la jornada la profesora de Historia Económica Verónica Cañal; el exalumno de la fábrica de armas de Trubia José Antonio Álvarez y el director del Museo del Ferrocarril de Asturias, Javier Fernández. Este último hizo un repaso por las distintas compañías de ferrocarril asentadas en Asturias desde el siglo XIX y su desarrollo hasta la actualidad.

En este sentido, Fernández criticó el «caos» en el que se ha convertido el servicio de Feve en el Principado. «El ferrocarril nació para una realidad que ya no existe. Y no se ha sabido adaptar. Quizás los que planifican la red no son habituales del tren», sostuvo.