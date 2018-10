Más de la mitad de los negocios de Asturias no cuentan con ningún asalariado El INE atribuye esta situación al elevado incremento de empresas de nueva creación que se ha producido en los últimos años SUSANA BAQUEDANO GIJÓN. Lunes, 1 octubre 2018, 04:57

En Asturias están registradas 68.688 empresas. Más de la mitad no tienen ningún asalariado, y el 83% emplean a dos o menos trabajadores. Los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan un árido panorama empresarial en nuestra comunidad. Una situación que se extiende al conjunto del país, donde el 55,3% no tiene ningún asalariado y otro 27,3% no supera los dos empleados.

Nunca hubo ni en el Principado ni en España tantas empresas sin empleados como ahora. Si retrocedemos en el tiempo se observa que el número de negocios sin asalariados crece año tras año, al menos desde 2008, justo cuando comenzó la crisis a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria. Hace diez años eran 37.434 las empresas sin trabajadores. Hoy son casi 500 más, en concreto 37.932 compañías. Y con uno o dos empleados funcionan 19.765 negocios en nuestra comunidad autónoma.

El motivo de este crecimiento, según apunta el informe del INE, se debe al peso de las empresas de nueva creación ligadas a la necesidad de emprendimiento registrada tras el final de la crisis. Desde 2014, muchos trabajadores han optado por convertirse en empresarios ante la imposibilidad de encontrar empleo por cuenta ajena

Pero si se observa el número total de empresas la conclusión es que su cuantía es menor que en 2008. Entonces había 73.124 sociedades y en la actualidad operan 4.436. Esto supone un aumento, respecto del año anterior, del 0,47%. Si se establece una comparación con las cifras españolas, el tejido empresarial asturiano representa un 2,06% de los más de 3 millones de empresas existentes en el territorio nacional.

La crisis acabó con la vida de miles de empresas en Asturias, hasta que en 2015 hubo un punto de inflexión. A partir de ese año, el saldo neto entre las compañías que echaban el cierre y las que se creaban empezó a ser positivo y permitió encarar el futuro con un moderado optimismo. Entre las asignaturas pendientes, el tamaño de las empresas: el 55,22% son unidades productivas sin asalariados, el 41% ocupa entre 1 y 9 trabajadores, el 3,66% emplean entre 10 y 199 trabajadores y apenas el 0,11%, 169 empresas, tienen una plantilla superior a los 200 trabajadores.

Si la radiografía empresarial se realiza por sectores, los servicios concentran el mayor número de negocios con un total de 41.848. Este grupo engloba las siguientes actividades: hostelería, transporte, comunicaciones, actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social u otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales.

Comercio y construcción

Las actividades comerciales cuentan con 14.844 entre empresas de comercio al por menor, al por mayor e intermediarios del comercio. La construcción también tiene un importante peso en el tejido empresarial asturiano, con 8.344 firmas, seguido de la industria, con 3.652 firmas.

Según datos del Instituto de Desarrollo Económico (IDEPA), la distribución porcentual de las empresas por tamaños, es sensiblemente distinta si se efectúa el estudio para cada sector económico por separado. En este sentido, la proporción de las empresas más pequeñas se sitúa en la construcción donde el 66,19% de las empresas son unidades productivas sin asalariados; mientras que el 48,65% de las micropymes (emplean entre 1 y 9 asalariados) se concentra en el sector comercio.

Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentra en el sector industrial, un 0,74% emplean a 200 ó más asalariados. Le corresponde al sector comercio la menor proporción de empresas grandes con tan sólo un 0,03% de empresas con 200 ó más asalariados, mientras que en la construcción este porcentaje se sitúa en 0,07%.

Incentivar el crecimiento

Los expertos consideran que la necesidad de políticas que incentiven el crecimiento del tamaño empresarial es acuciante si España quiere modificar satisfactoriamente su estructura económica.

«La presencia de empresas muy jóvenes es relevante en el tramo de microempresas», asegura el informe del INE. En su información también destaca que cabe esperar un incremento en las plantillas de esas compañías siempre que el negocio consiga consolidarse y prosperar.

En el conjunto del país, por sectores de actividad, el cajón de sastre denominado 'restos de servicios', es en el que se concentra el gran volumen de empresas unipersonales. En total, 1.151.682. En este grupo se concentran compañías dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, e inmobiliarias, etcétera. Le sigue la construcción.

Por comunidades autónomas, Cataluña continúa siendo la comunidad que más empresas activas tiene registradas, el 18.5% de total. Le sigue la Comunidad de Madrid, con un 16,1% y Andalucía con 15,2%.