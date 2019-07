«La mujer debe tener protagonismo en la recuperación económica de Asturias» Begoña Fernández Costales, en el Puerto Deportivo de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Begoña Fernández | Presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias «Acecha una coyuntura complicada, estamos inmersos en un momento de debilitamiento de la economía, pero no hay que ser catastrofistas» LAURA CASTRO GIJÓN. Lunes, 8 julio 2019, 02:56

Está convencida de que el papel de la mujer será clave en el futuro de la economía, especialmente en Asturias donde asegura que hay muchos frentes abiertos. Begoña Fernández Costales (León, 1978), presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (Feda) y directora ejecutiva de Bepic Trading Spain SL, empresa de ingeniería llave en mano dedicada en un 95% a la exportación en África, incide en la necesidad de potenciar la conectividad de Asturias para atraer inversores extranjeros.

-Lleva año y medio al frente de Feda. ¿Han ganado voz las empresarias asturianas?

-Sí, pero sobre todo han ganado visibilidad. El balance es positivo, ha aumentado el número de socias y hemos implementado muchas actividades nuevas y programas para mujeres emprendedoras.

-¿Qué análisis hace de la situación económica y empresarial de la región?

-Acecha una coyuntura económica complicada, estamos inmersos en un contexto de debilitamiento de la economía y comercios globales, importantes riesgos bajistas, pero no hay que ser catastrofistas.

- La transición energética, la digitalización, el 'Brexit'... ¿Qué impacto prevé en Asturias?

- Debemos hallar la forma de hacer de todas estas debilidades una fortaleza. En Asturias, efectivamente, todo esto nos afecta, pero debemos subirnos a ese tren del cambio y no perderlo. De todo ello hablaremos en el congreso que celebraremos en febrero y en el que abordaremos temas de energía, la descarbonización, la industria 4.0, la inteligencia artificial, la economía circular y la España verde. Está claro que hay que actuar y paliar el golpe y creo que la mujer debe tener un papel protagonista en la recuperación económica de la región.

-¿Cómo espera que sea ese papel?

-No se trata de hablar en clave de género en esto. Lo que queremos es tener protagonismo, pero aportando valor y talento para que entre todos podamos salir de esta futura crisis. Hay que trabajar el concepto negativo que hay del feminismo. Estamos para sumar. Profesionalmente, las mujeres tenemos formas distintas de ver las cosas y esto es precisamente lo que hace que se genere riqueza en el mundo empresarial.

-También hace falta atraer inversión y talento extranjero, pero las conexiones...

-Este tema tiene que tener solución ya. A título personal, como propietaria de una empresa eminentemente exportadora me doy cuenta de que esto supone un problema. Para llegar a Guinea tengo que ir desde aquí a Madrid, hacer noche allí y al día siguiente coger otro vuelo a París, de ahí a Camerún y por último, a Guinea Ecuatorial. Y no solo se trata de exportar, sino de atraer inversión extranjera. Esto es cuanto menos complicado si los inversores no pueden siquiera llegar al Principado. En el caso concreto de las conexiones aéreas hay que hacer algo ya. Hace falta conectar Asturias con los grandes aeropuertos como Charles de Gaulle, en Francia, el de Londres y el de Frankfurt.

-A raíz de todo esto nació la plataforma del Eje Atlántico. ¿En qué punto está ahora?

-Todas las regiones que forman parte de este eje tienen dificultades, pero cualquiera está mejor posicionada que Asturias. Hay que dar un empujón fuerte a las conexiones, sino no vamos a conseguir reengancharnos. Por ahora hemos tenido la primera jornada de trabajo y la siguiente fecha será en el congreso de febrero, donde analizaremos los retos de la economía del noroeste y buscaremos colaboración común, para generar flujos positivos de economía y riqueza. Las empresarias tenemos mucho que aportar para paliar todos estos problemas.

- Es momento de formar gobiernos en Asturias y en España. ¿Qué les pide a los futuros ejecutivos?

-En campaña nos reunimos con todos los grupos y les pedimos lo mismo. Lo principal es que saquen adelante el Principado con propuestas económicas capaces de generar riqueza y tejido empresarial, pero también queremos que impulsen el papel de la mujer y se visibilice nuestro trabajo en el ámbito empresarial y directivo. Seguimos teniendo dificultades para estar en esos puestos de dirección, consejos, la brecha salarial está ahí... Hace poco hubo un informe que esta brecha se cerrará de aquí a 108 años. Mi hija no lo va a ver y es probable que mi nieta tampoco. Es una barbaridad, hay que trabajar en ello y debemos hacerlo entre todos.

-¿Qué recetas propone Feda?

-Ahora se habla mucho de globalización e internacionalización y es una salida económica muy buena. No debemos pensar que solo puede exportar la gran empresa, sino que cualquiera puede hacerlo hoy sin importar el tamaño. Por otra parte, hay que analizar cuáles son las profesiones del futuro, las que van a generar riqueza, los llamados yacimientos de empleo. Hay que educar desde las bases, porque muchas veces los jóvenes eligen sin saber. Queremos que estén informados y luego decidan.

-¿Cuáles serán esas profesiones?

-Principalmente las relacionadas con matemáticas, las tecnologías de la información y la comunicación, el sector industrial... No obstante hay que hacer un análisis pormenorizado de todo esto. Y también de los modelos de negocio, que han cambiado mucho y hay que adaptarse.

-Y para afrontar la descarbonización, ¿qué propone?

-Europa tiene un problema con esto y es muy complicado. Hay cosas que no se pueden perder de vista. En Asturias, por cada tonelada de acero que generamos, emitimos 1,2 toneladas de CO2. En China son 4 toneladas de emisión por cada una de acero. Si cerramos aquí, pero el resto del mundo sigue contaminando acabaremos creando el efecto contrario al que queremos. China ampliará producción y por tanto, contaminará más. Este es un debate interesante que hay que tener, porque se trata de ayudar al medioambiente y no cargarnos el planeta, pero entre todos.