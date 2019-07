Estas son las multas de tráfico más comunes

La más frecuente es el exceso de velocidad, aunque en los últimos tiempos han aumentado las multas por aparcamiento, dobles filas y paso por zonas limitadas en las urbes Viernes, 26 julio 2019, 09:09

Las infracciones más habituales producidas en las carreteras españolas tienen que ver con los límites de velocidad, siendo la velocidad también la primera causa de accidente y de mortalidad en carretera.

En consecuencia, las sanciones más comunes están, así mismo, relacionadas con el exceso de velocidad. De hecho, según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el 50% de las sanciones que se registraron en carretera en los últimos meses están asociadas a la velocidad excesiva de los conductores. La segunda multa más frecuente es aparcar en una zona no autorizada para ello; y la tercera es utilizar una zona de aparcamiento regulada sin haber obtenido previamente un ticket. Aparcar en doble fila, saltarse un semáforo o conducir y aparcar en zonas exclusivas para residentes son las siguientes sanciones de la lista.

Estas multas se suman a las ya habituales relacionadas con infracciones graves (alrededor de 200 euros de multa, dependiendo de los casos): neumáticos en mal estado; conducir sin luces; no utilizar los intermitentes; circular por la izquierda en autovía o autopista todo el tiempo; no utilizar el cinturón de seguridad; circular con la ITV caducada o no apta; usar el móvil al volante; saltarse un stop; o aparcar sobre la acera.

Más de mil radares en carretera este verano

Mientras las organizaciones de consumidores piden cambios en la normativa para aumentar las medidas de control en las carreteras convencionales, así como incrementar las campañas de educación vial, la DGT prepara más de mil radares para combatir los excesos de velocidad en las carreteras españolas durante este verano.

En los últimos quince años, la DGT ha multiplicado por 12 el número de radares instalados en carretera para controlar la velocidad de los conductores en todos sus desplazamientos, llegando a esas más de mil unidades de cinemómetros operativos, una cifra que, sin embargo, aún está lejos de los más de 7.000 de Reino Unido, o los 4.000 de Francia. Además, la DGT ha señalado que prestará especial atención a los tramos con más accidentes y a los puntos vinculados con los excesos de velocidad, aunque en el futuro dará prioridad a los radares de tramo, frente a los controles puntuales de velocidad.

Por otro lado, Tráfico recomienda hacer un chequeo básico antes de salir a la carretera y viajar seguro este verano, comenzando por revisar el estado de los cuatro elementos mecánicos clave del coche: neumáticos, el nivel de líquidos, el aire acondicionado y sistema de refrigeración. Además, si vamos a hacer un viaje largo en coche, conviene planificarlo a fondo, desde itinerarios, horarios y paradas, hasta conocer el estado de las carreteras. Y antes de salir, debemos observar que todos los ocupantes viajen seguros, con cinturón de seguridad correctamente abrochado.

También es fundamental conocer las coberturas que nos ofrece nuestro seguro de coche, sobre todo si vamos a viajar al extranjero. Si nuestra póliza tiene límites en algunas coberturas, como el servicio de asistencia en carretera o la gestión de sanciones, es el momento de buscar un seguro más completo, que nos mantenga protegidos en cualquier viaje. Con una comparativa de apenas minutos podremos encontrar seguros de coche baratos online, pero que nos ofrezcan las prestaciones que realmente necesitamos estas vacaciones.