El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José María Camarero, periodista económico y autor de 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro'. Virginia Carrasco
José María Camarero, periodista económico

«Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»

El periodista económico José María Camarero publica su segundo libro 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro', una guía para rentabilizar el capital desde el primer sueldo

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Atreverse a poner los cuernos al banco, no tener el dinero inmobilizado y, sobre todo, situar el ahorro como una parte prioritaria del presupuesto familiar. ... Tras el éxito de 'Crisisfobia' (HarperCollins, 2023) -manual frente a la escalada de precios- el periodista económico José María Camarero publica ahora 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro' (HarperCollins, 2025), una guía para romper el mito de que solo quien tiene una renta alta puede 'hacer hucha' y rentabilizarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  2. 2 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  3. 3 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 Fallece Fina Clemente, histórica comerciante y alma del Oviedo Antiguo, a los 96 años
  6. 6 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  7. 7

    Girona 3-3 Real Oviedo | El Oviedo salva un punto después de perder dos
  8. 8 La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  10. 10 Detenido el principal distribuidor de hachís en Versalles, un vecino del barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»

«Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»