La economía española sería la más perjudicada si se produjera una segunda ola del coronavirus

«Es, sin duda, la crisis más grave que ninguno de nosotros haya vivido jamás». El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, no escatimó este miércoles en epítetos para describir la hecatombe mundial en la que se ha convertido la pandemia del coronavirus, la mayor crisis económica desde la II Guerra Mundial, que costará millones de empleos y cuya recuperación será lenta.

Para España, donde el confinamiento ha sido largo y estricto, y cuya economía depende en gran medida de los sectores más afectados por los efectos de la epidemia, como el turismo o el automóvil, los pronósticos son muy negros.

Hay escenarios malos y escenarios peores. Pero el último informe de la OCDE de perspectivas económicas mundiales no deja lugar al optimismo, y calcula que la economía española caerá un 11,1% en el mejor de los casos, es decir, si la epidemia se mantiene bajo control, como parece que ocurre por el momento. Sin embargo, si se produce un rebrote en el otoño-invierno, una posibilidad que no descartan los epidemiólogos, el PIB español se desplomaría hasta el 14.4%, la peor previsión de todos los países de la OCDE.

En el mejor de los casos, la recuperación en 2021 será del 7,5% en nuestro país y del 5% si hay recaída

España, sin embargo, no está sola en este barco que se hunde. Nuestros vecinos europeos, a los que la epidemia de Covid-19 ha golpeado con la misma fuerza que en España, y que han tenido que poner en marcha medidas de confinamiento que han asfixiado la economía, muestran previsiones parecidas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé desplomes de entre el 11,4 y el 14,1% para Francia, dependiendo de si se produce o no una recaída de la epidemia a finales de año, de entre el 11,3 y el 14% para Italia, y de entre 11,5 y el 14% para el Reino Unido. A nivel global, ninguno de los 37 miembros del conocido como club de los países desarrollados se salva de la recesión, tampoco la economía global, que caerá entre el 6 y el 7,6% en este aciago 2020.

Salud y economía

Gurría considera, no obstante, un error, presentar el problema como una elección entre salud y economía: «Es un falso dilema. Si la pandemia no se controla, no habrá ninguna recuperación económica robusta», señaló el mexicano, y aplaudió las decisiones rápidas, flexibles y decisivas que han llevado a cabo los Gobiernos para afrontar la crisis.

Pero las medidas que se han adoptado no pueden pararse ahora, la acción política es ahora tan importante como lo fue al principio de la crisis, advirtió Gurría: «Los Gobiernos pusieron la economía en un coma inducido, y ahora se enfrentan al reto sobrecogedor de revivir al paciente».

La pandemia se ha llevado por delante sectores enteros que son vitales para la economía española, como el del turismo, pero será la caída de la demanda interna, arrastrada por el desempleo y por el parón de la actividad, la que más contribuirá a la recesión en España. Y, como para la mayoría de los países, 2021 no bastará para recuperar todo el terreno perdido en 2020: en el mejor de los casos la recuperación en nuestro país será del 7,5%, y solo del 5% si se produce un nuevo brote.

El informe semestral aplaude la respuesta que han dado las autoridades españolas a la crisis económica que se avecinaba, que ha sido «amplia», aunque el organismo advierte que algunas de las medidas que se han puesto en marcha deberán continuar y reajustarse para evitar que el impacto, que es temporal, acabe teniendo un efecto permanente en la actividad.

La incertidumbre es máxima, señaló este miércoles la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, y las acciones que se tomen hoy «tendrán consecuencias en las próximas décadas». Preocupa especialmente la desigualdad que se amplía con esta crisis en todo el mundo, y el empleo. «Mientras no haya vacuna o un tratamiento ampliamente accesible, los gobernantes del mundo seguirán en la cuerda floja», concluyó este miércoles Boone.