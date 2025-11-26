El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos intentan atravesar una calle en Paiporta, el pasado octubre de 2024 tras la devastadora dana. Efe

La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

La institución, que eleva tres décimas su previsión de crecimiento al 2,9%, recuerda que los daños totales de la dana superaron los 17.000 millones de euros

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

De sequías eternas a inundaciones repentinas, pasando por incendios y olas de calor. El riesgo climático es una realidad que ya afecta a las cuentas ... públicas españolas y que hace un año tuvo su peor reflejo en el impacto sobre todo humano, pero también económico, de la dana de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  9. 9

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  10. 10

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española