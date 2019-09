«Ofrecemos un discurso derrotista sobre Asturias que genera expectativas negativas» El consejero de Industria advierte de que «si nos dedicamos a decir que aquí no se puede invertir acabaremos consiguiendo precisamente eso» J. F. G. AVILÉS. Viernes, 20 septiembre 2019, 03:52

Enrique Fernández, consejero de Industria, Formación y Empleo, lamentó «la imagen que consciente o inconscientemente ofrecemos de Asturias fuera de nuestras fronteras. Hay un discurso derrotista, un debate en el lado negativo de la historia que genera expectativas negativas, y en economía las expectativas acaban cumpliéndose. Si nos dedicamos a decir que Asturias no tiene futuro, que las empresas se van y que aquí no se puede invertir acabaremos consiguiendo precisamente eso. Lo que digo no significa que nos olvidemos de que hay retos y problemas. El reto es afrontarlos de forma decidida, no regodearnos en aquello que no termina de funcionar». El consejero señaló como ejemplos a seguir a las empresas galardonadas y alentó a las pymes asturianas «a no conformarse. Sabemos que el salto a la pequeña y mediana empresa es difícil, pero avancen».

Carlos Prieto, jefe de Edición de EL COMERCIO y miembro del jurado de los premios, subrayó que «el esfuerzo que realizan las pequeñas y medianas empresas en una región como Asturias, en la que no son pocas las adversidades, resulta fundamental tanto para crear empleo como para generar riqueza».

También se refirió a las cámaras de comercio, «que junto a las pequeñas y medianas empresas forman, sin duda, el músculo que sostiene el sistema en tiempos en los que la amenaza de deslocalizaciones es constante» y finalmente a este periódico. «Gozamos de una salud de hierro. Nuestra fórmula magistral es mantener el compromiso con Asturias y adaptarnos día tras día a nuestro negocio, con y para las nuevas tecnologías en busca de nuevos clientes».