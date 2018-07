Extinción de la Pensión Compensatoria por convivencia con otra persona

Nuevo matrimonio o vivir maritalmente con otra persona. La segunda requiere que se pruebe la permanencia, duración y estabilidad PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 25 julio 2018, 14:38

Respecto a esta materia, hay que recordar que la pensión compensatoria es un derecho de un cónyuge frente al otro por el desequilibrio económico que le produce una crisis matrimonial, como la separación o el divorcio.

De este modo, extinguir la pensión compensatoria por vivir con otra persona es una de las causas previstas legalmente en el Código Civil para cesar en el pago de la pensión; es decir cuando se contrae nuevo matrimonio o se vive maritalmente con otra persona.

En el primero de los casos es fácil su prueba, pero el segundo requiere mayor estudio, y de este modo, matizando la expresión 'vivir maritalmente con otra persona', ésta requiere que se prueben los requisitos de permanencia, duración y estabilidad como un proyecto de vida en común, y que esa relación sea publica y estable.

La razón de la carga de la prueba le corresponde a quien quiere extinguir la pensión compensatoria, siendo ésta posible válidamente en su práctica por informes de detectives privados, testificales del entorno de su círculo, tales como amigos, familiares, vecinos; prueba de registros públicos, Ayuntamientos, o incluso cabe mencionar la importancia actual de publicaciones en redes sociales como prueba documental.

De todo lo mencionado, hay que resaltar que estaremos en un procedimiento judicial en que la prueba es enormemente clave para acreditar la convivencia marital, y asimismo eminentemente casuístico, en el que brevemente cabe mencionar hechos para su acreditación tales como tener a su disposición llaves del domicilio de la otra persona, placa en el buzón con su nombre, utilización del vehículo de la otra persona, acceso a la vivienda mencionada prácticamente a diario, accediendo a ella llegando vestida de una manera y saliendo de otra , lo que acredita la existencia de pertenencias en el domicilio.

También cabe incidir que el no tener empadronamiento o no disponer de cuentas bancarias conjuntas sino separadas es una prueba en contrario, ya que estos datos gozan jurisprudencialmente de menos relevancia por ser hechos que muchas veces no se dan en cónyuges con vínculo conyugal.

Todo ello ha de hacerse valer en el procedimiento judicial denominado modificación de medidas cuyo objeto y petición inicial deberá ser la extinción de la pensión compensatoria.