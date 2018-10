Los Paises Bajos llaman a la puerta de las empresas asturianas para su programa de energía marina Las firmas del Principado están bien posicionadas para participar en proyectos offshore del Gobierno holandés, que prevé instalar 53 gigawatios de energía eólica marina en diez años DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Martes, 23 octubre 2018, 14:35

La potencia eólica instalada en los Países Bajos en estos momentos es de 17 de gigawatios. Pero el Gobierno de Holanda quiere más. La época dorada del pétróleo y del gas ha quedado atrás y ha diseñado un plan energético con una clara apuesta por las renovables. Sol no tiene, pero sí mar y viento. Por ello, el Gobierno de este país se ha marcado como objetivo aumentar hasta los 25 gigawatios de potencia eólica marina instalada el próximo año y a los 55 en una década. Y en este proceso, Holanda llama a las puertas de las empresas asturianas, muchas de ellas una referencia mundial en proyectos offshore (energía marina), como es Windar, que, por ejemplo, ha participado en la construcción del parque marino de Wikinger (Alemania), que entrará en funcionamiento la próxima semana.

La oportunidad para participar en estos proyectos en Holanda es óptima en estos momentos y quedó patente durante la Feria Offshore den Amsterdam, que ayer comenzó. Asturias es la única comunidad de España que ha acudido a este certamen, con una delegación encabezada por el consejero de Industria, Isaac Pola, y 16 empresas de la región relacionadas con el sector de energía marina.

Los planes energéticos que tienen en marcha el Gobierno holandés «son una gran oportunidad» para las empresas asturianas, como afimó el consejero. «Ya estamos dentro del tren offshore desde hace tiempo y somos referencia mundial», dijo Isaac Pola. Las oportunidades que ofrecen los Países Bajos en este momento para empresas especializadas en energía marina también fueron puestas de manifiesto por Eulalia Ortiz, consejera económica y comercial de la embajada española en Holanda. «Es un buen momento para empresas offshore porque se está apostando muy fuerte por este tipo de energía», dijo la responsable diplomática. No obstante, también advirtió de una cierta política proteccionista de las empresas locales que pueden obstaculizar la entrada de firmas de otros países.

Sin embargo, estas trabas pueden ser superadas por la experiencia, desarollo de productos y tecnología y su posición de liderazgo de las empresas de la región. Una de ellas es Windar, del Grupo Daniel Alonso, referente mundial en la fabricación de torres eólicas marinas. Orlando Alonso, presidente del Grupo Daniel Alonso, considera que las perspectivas de futuro para este sector son muy posiitivas debido al gran crecimiento que se prevé en el producción de energía offshore. «Va a crecer el mercado mundial y tenemos que estar preparados», afirmó. Por eso agradeció al Principado que haya decidido participar en la Feria Offshore de Amsterdam, uno de los grandes escaparates para el potencial de la industria asturiana.

Esta compañía está ultimando ahora su participación en un nuevo proyecto, aunque no desveló ni el lugar ni la zona en la que se desarrollará. «La competencia es tan fuerte que me impide dar más datos ahora», dijo. Y es que la competencia asiática es, a día de hoy, una de las principales amenazas para el sector. Los países asiáticos apenas participaban hasta hace unos años en el desarrollo proyectos offshore. Ahora han entrado en el sector. Sobre todo en la fabricación de productos, puesto que pese a que la UE sí ha impuesto aranceles al acero chino, por ejemplo, no a los productos finales.

Windar, que también participa en colaboración con Navantia en los proyectos marinos de Iberdrola, ha puesto en marcha una fábrica en Rostov (Rusia). Se espera que las primeras piezas de torres eólicas fabricadas en esta planta salgan a comienzos del próximo año. También recientemente anunció su participación en el que será el mayor parque eólico marino del mundo, que construirá EdP frente a las costas de Viana do Castelo (Portugal).

Junto a Windar, también exponen estos días en el stand del Principado en la feria de Amsterdan otras 16 empresas asturianas del sector de la energía marina, como Asturfeito, isotron, Suaval, Sem, Idesa, Proinmec, Navec, Siccis o Ferjovi. También los puertos de Gijón y Avilés.