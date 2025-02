El paro se cronifica entre los trabajadores que superan los 45 años en Asturias

En lo más duro de la anterior crisis económica, la que se inició en 2008, el Gobierno ponía en marcha una reforma laboral muy criticada desde las centrales sindicales, entonces y ahora, por los efectos sobre los trabajadores en términos de «precarización». Nueve años después, ... UGT acaba de publicar un estudio que repasa, con datos del periodo que va de 2011 a 2019 –y del que han excluido el pasado ejercicio, por los efectos distorsionadores que pudiera tener la pandemia–, lo que consideran las consecuencias para el mercado laboral asturiano de una norma que instan a derogar. Una de las principales conclusiones que extraen de este estudio es la «cronificación» del paro entre mayores de 45 años. En el periodo estudiado, se ha incrementado un 12% en este segmento de población, mientras que en el conjunto del resto de franjas de edad el número de asturianos inscritos en el paro ha descendido un 26%. Una situación que «preocupa» al sindicato, que advierte de que este colectivo tiene «un riesgo muy elevado de caer en paro estructural» ante los problemas de inserción laboral a los que se enfrenta.

La evolución que refleja el estudio es clara. En 2011, 41.000 de los 87.200 parados asturianos tenían menos de 35 años, cifra que se redujo en 20.000 personas. En la siguiente franja de edad, que va de los 35 a los 45, la cifra pasó de los 23.800 a los 17.900, siendo la de mayores de 45 la única que creció, en su caso, en 2.700 personas.

A la situación de los parados mayores de 45 años se suma el incremento de los de larga duración, «que no deja de crecer y ya supone un 54,7% del total», con una subida de nueve puntos sobre los datos registrados en 2011. Además, los trabajadores que llevan dos años o más en paro, los conocidos como de muy larga duración, «han crecido exponencialmente» hasta suponer el 41,5% del total registrado en el año 2019. El incremento en el periodo de estudio es de 17 puntos. La prolongación de estas situaciones de desempleo, unida a la temporalidad y los contratos por horas, que no permiten acumular tiempo de cotización, está llevando, sostiene el sindicato, a que sean muchas las personas inscritas en las oficinas de empleo que no están cobrando la prestación. La conocida como tasa de cobertura, que relaciona la cantidad de beneficiarios de la prestación con el número de parados registrados, ha caído del 69,1% de 2011 al 51% de 2019. A pesar del repunte de dos puntos en los dos últimos años estudiados, los datos suponen que «el 49% de los asturianos» inscritos en el paro «no tenía derecho a la prestación al cierre de 2019».

La situación que se refleja en el informe señala además la caída de 14.500 ocupados en el periodo estudiado. Con todo, sostienen que la temporalidad, lejos de reducirse, ha crecido 1,5 puntos porcentuales hasta situarse en el 25,5%, ocho décimas por debajo de la media nacional. «En 2019, uno de cada cuatro asalariados tenía un contrato temporal». Tampoco la cifra de ocupados a tiempo parcial ha mejorado.El estudio refleja que si la tasa de 2011 era del 11,8%, ocho años después se eleva hasta el 13,8%.

Menos actividad

No solo en ocupación retrocede en Asturias, también en actividad. El número de trabajadores activos se redujo en 37.600, una caída del 7,7%, muy por encima del 1,7% de la media nacional. Lo que sí se ha incrementado es la rotación. Si en 2011 la media de contratos firmados al año por un trabajador era de 2,3, esa cifra se eleva hasta 3 en el último año estudiado. Además, los contratos indefinidos sobre la contratación total de Asturias se han reducido en más de tres puntos, pasando del 10,6% al 7,4%.

En lo que se refiere a los expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos de más de cinco trabajadores, la aprobación de la reforma laboral supuso una gran subida, pasando de 1.358 trabajadores afectados a 2.461, alcanzando el pico de 2.556 en el año 2013. No obstante, las cifras son después más contenidas.

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, cargó este miércoles contra la norma, después de protagonizar junto a CC OO una manifestación la pasada semana para reclamar la derogación del texto.«Generó menos empleo, de peor calidad, más precario, que empodera al empresario y que creó la figura del trabajador pobre», manifestó el dirigente sindical.