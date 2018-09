El parón de los convenios que afecta a cien mil asturianos enfrenta a empresarios y sindicatos Trabajadores de la limpieza, el comercio y la hostelería, concentrados delante de la sede de Fade, la semana pasada. / PABLO LORENZANA UGT y CC OO amenazan con ir a la huelga y auguran «un otoño caliente» si no se reactivan las negociaciones sobre la subida salarial PALOMA LAMADRID GIJÓN. Domingo, 2 septiembre 2018, 12:37

No ha habido siquiera parón estival. Los sindicatos no están dispuestos a permitir que se prolongue el bloqueo de los convenios colectivos de la región, situación que afecta a más de 100.000 trabajadores. Y las protestas han vuelto a producirse incluso antes de terminar el verano, periodo en que la actividad general se relaja y habitualmente propicia una tregua entre la patronal y los empleados. Pero la falta de acuerdo en los sectores del metal, la limpieza, la hostelería, el comercio, la construcción y la alimentación en torno al convenio augura un «otoño caliente», como ya pronosticó el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, en la pasada Feria de Muestras.

El principal escollo entre ambas partes, aunque no el único, es la subida salarial. Las organizaciones sindicales reclaman que se cumpla lo establecido en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), de ámbito nacional, que fija un incremento salarial de hasta el 3% anual hasta 2020 y que en esa fecha no haya convenios que recojan sueldos inferiores a mil euros. Por su parte, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, señaló, en la asamblea general de Femetal celebrada a principios de julio, que el compromiso alcanzado entre las centrales y la patronal en Madrid «no obliga a nadie ni a nada. Ni todos los territorios están en igualdad de condiciones ni todos los sectores ni empresas tienen la misma dinámica de actividad».

Un mensaje que un mes después suavizó, al defender unas subidas de los salarios lineales «moderadas» y otras «variables», en función de las posibilidades de cada empresa. En este sentido, Feito aboga por unas condiciones «asumibles para las pymes y micropymes». El sector más combativo en la reclamación de la actualización del convenio es el del metal, que da trabajo a unas 28.000 personas en Asturias. «Emplazamos a Femetal a sentarse en la mesa negociadora con planteamientos serios que permitan desbloquear el convenio, de manera urgente e inmediata, en las primeras semanas de septiembre. De no suceder esto, el sector está abocado a una movilización en forma de huelga en los próximos meses», subraya el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano. Los sindicatos consideran absolutamente insuficiente que Femetal ofrezca una subida de un 1% cuando la economía lleva cuatro años de crecimiento. Además, la intención de eliminar la antigüedad «supondría una pérdida del 5% anual para los trabajadores», lo que supone «una agresión», según Manzano.

Tampoco hay avances en la negociación del convenio de limpieza. «Pedimos un incremento salarial de nueve puntos en tres años y nos ofrecen una subida del 5% en cuatro. No llega ni a los diez euros al mes. Con una posición así es imposible negociar», señala el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Fermín de Con. De seguir encallada la situación en las próximas semanas, «vamos a tomar medidas de fuerza», advierte. De hecho, plantea la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones de carácter multisectorial «y lo que haga falta».

Baja por enfermedad

Ya lo hicieron la semana pasada algunos de los colectivos con las tablas salariales más bajas. A los trabajadores de la limpieza se unieron los de la hostelería y el comercio en una concentración ante la sede de Fade, en Oviedo. En el primer caso, el último convenio finalizó en 2011 y su incumplimiento es sistemático. «A pesar de que no se cumple, la patronal, Otea, quiere recortarlo. Una de las pocas cosas buenas del convenio de hostelería es que las bajas por enfermedad se cubren al 100%, y quieren quitarlas sin ofrecer nada a cambio», explica De Con.

En el caso del comercio, el escollo también está en los salarios. «Empezamos pidiendo el 3,5% y ahora estamos en el 3%», explica la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CC OO, Olga Ruiz. Recuerda que las subidas salariales durante la crisis fueron muy pequeñas, pero ahora que los indicadores apuntan a una mejora en los beneficios entienden que es hora de recuperar el poder adquisitivo perdido.

Respecto al convenio de minoristas de alimentación, que afecta a los trabajadores de los supermercados, la patronal propone una subida fija del 1,3% y otra variable del 1,7%, en función de los beneficios de la empresa. «Pedimos que el fijo sea más alto. Está calculado para que quede un poco por encima del salario mínimo interprofesional, el cual roza un auxiliar de caja», indica Ruiz. El objetivo es que los sueldos vayan aproximándose a los 14.000 euros anuales, tal y como marca el AENC. «Sabemos que ahora no es asumible, pero hay que ir subiéndolos», añade.

En cuanto a la construcción, ha prorrogado las negociaciones durante todo el año, aunque no se ha llegado a la situación de «ruptura», aclara el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CC OO, Jeremías Dos Santos. Reclama que el incremento salarial no baje del 2% «porque es lo que está firmado en el acuerdo estatal y no estamos en el escenario de jugar con otros porcentajes», manifiesta, aunque se declara «optimista» al respecto. Una línea roja para Dos Santos es la Fundación Laboral de la Construcción, cuya actividad es «imprescindible» mantener.