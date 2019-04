«A los partidos y al próximo gobierno les pido estabilidad, moderación y sentido común» Belarmino Feito, en la entrada del la sede de Fade en Oviedo. / Mario Rojas Belarmino Feito | Presidente de la FederaciónAsturiana de Empresarios «Hemos logrado que se reconozca la legitimidad de Fade para opinar y proponer medidas para Asturias» DANIEL FERNÁNDEZ Oviedo Domingo, 7 abril 2019, 05:22

Es puntual a la cita. A las 13.15 horas se abre la puerta de la sala de espera contigua a su despacho, donde es imposible no quedar hipnotizado por un cuadro de Méjica de la desembocadura del Nalón, con San Esteban imponente frente a SanJuan de la Arena. «Igual me retrasé un poco», se disculpa Belarmino Feito (Somiedo, 1965), mientras abre la puerta de su oficina. El 31 de enero hizo un año que llegó a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Catorce meses después, hace para EL COMERCIO balance de su primer año de mandato al frente de la patronal.

–Un año ha pasado de su victoria en las elecciones de Fade.Es momento de balance.

–Yo lo considero absolutamente positivo, teniendo en cuenta que es un proyecto a cuatro años. Este primero sirvió para conocer un poco mejor el tejido empresarial, las administraciones, agentes sociales, la Universidad... Y también un poco para poner en marcha los grupos de trabajo y las mesas sectoriales. Fue un primer año en el que teníamos a la vista un proceso electoral decisivo para el futuro de Asturias y tuvimos que articular rápidamente una propuesta que entendemos es vital, como son las '22 Acciones Ineludibles para el Progreso de Asturias'.

–¿Ha recuperado Fade su voz, como reclamaba en su campaña?

–Creo que, cuando menos, hemos puesto las bases para recuperar ese protagonismo.Costó un poco, pero hemos logrado que se considere que en Fade estamos legitimados para opinar sobre todas aquellas cuestiones que afectan al desarrollo de la actividad económica de esta región y para proponer medidas.

–Las de Fade, como usted decía, ya las conocemos.Pero, ¿qué le parecen las propuestas que están haciendo los partidos, de lleno ya en la campaña electoral?

–He mantenido un contacto permanente con todos los partidos y ahora entramos en una etapa electoral con dos procesos a la vuelta de la esquina y ya hemos dicho que no entraremos a valorar las propuestas de los partidos. Fade tiene las suyas y estamos dando todas las facilidades a todas las fuerzas para que conozcan nuestras propuestas y, si así lo estiman oportuno, incorporarlas a su programa de gobierno.

–Sin embargo, no parece que los partidos le hayan hecho mucho caso. No aparecen en sus programas.

–Es que no conozco ninguna propuesta de sus programas porque creo que nadie los ha presentado. Interés sí han despertado nuestras '22 Acciones Ineludibles', todos los partidos se están reuniendo con las mesas sectoriales de Fade y con la Mesa Estratégica, que es la que coordina estas propuestas.Más allá de esto, habrá que ver a quienes les corresponda responsabilidad de gobierno y a quienes les toque la responsabilidad de oposición hasta dónde pueden llevar a cabo estas propuestas.

–Dos elecciones en un mes. ¿Cómo puede afectar la cercanía de una y otra?

–No cabe duda de que dos procesos electorales en un mes generan incertidumbre. Creo que hay más que nunca.

–¿Qué pide Fade a los partidos y al próximo gobierno?

–Es muy sencillo: estabilidad, moderación y sentido común. Es decir, pedimos que tengan el papel que tengan, bien de gobierno o de oposición, que actúen con responsabilidad. Y eso quiere decir que ejerzan la que les corresponda pensando en el interés general y se alejen del cortoplacismo, de intereses partidistas y, sobre todo, de los personales.

–Pues muchos de los mensajes que estamos escuchando estos días parecen estar alejados de lo que usted les reclama.

–Estamos en una fase de la campaña aún muy inicial. No vamos a entrar a valorar las opciones, pero nos gustaría que hubiera propuestas y que fueran claras. Lo que no aporta mucho son otras muchas cosas que están surgiendo en esta campaña y que se están desarrollando en un entorno de cierta hostilidad. Lo importante es que haya propuestas y que los ciudadanos las valoren a la hora de votar.

–¿Cómo definiría la salud de Fade? ¿Está más unida que nunca?

–Llegué a la presidencia después de un proceso electoral con un respaldo muy amplio. La salud de Fade es excelente. Creo que me siento totalmente respaldado y como ejemplo podemos tomar el 23 de noviembre, cuando presentamos las '22 Acciones Ineludibles' ante un auditorio de casi 800 empresarios. ¡Es inédito en Asturias ese respaldo a una propuesta de Fade! No hay día que no reciba llamadas y comentarios de respaldo, ánimo para continuar en la línea que estamos trabajando.

–¿Qué tal han sido las relaciones con los sindicatos en este primer año de presidencia?

–Están siendo fluidas y cordiales. Hay cosas que nos separan, como es normal, pero sobre todo estamos en una dinámica de trabajar en aquellas cosas que nos unen, que también son muchas. Creo que lo estamos entendiendo todos así y que tendremos que sumar.

–Pero hubo importantes discrepancias.Por ejemplo, las subidas salariales pactadas a nivel nacional entre patronal y sindicatos.

–Desde Fade hemos matizado un poco el acuerdo estatal que, por cierto, era necesario. España es muy diversa y no todos los territorios ni todos los sectores están en las mismas circunstancias. Desde Fade hemos dicho que éramos partidarios de los incrementos salariales, pero ajustados en cada caso a las circunstancias. A los hechos me remito: en 2018 hubo un acuerdo de convenios sectoriales en Asturias en los que la media fue del 2% de subida salarial y en 2019 lo que se ha formalizado está en torno al 2,23%. El acuerdo nacional era un 2% fijo y otro 1% variable. Hemos hecho un matiz aclaratorio al acuerdo de AENC.

–¿Y su relación con elPrincipado?

–Ha sido, y es, muy buena desde el primer momento. Al día siguiente de mi elección, el presidente Javier Fernández me llamó ya para mantener la primera reunión y desde ese mismo día su respuesta ha sido inmediata a cualquier llamada por mi parte. Ha habido una predisposición total por su parte a escuchar todo lo que tuviéramos que dilucidar. Lo mismo ha ocurrido con los distintos consejeros. Y dicho esto, lo que me gustaría es tener con el próximo gobierno esa línea de diálogo y comunicación que mantuvimos con este.

–¿Cree que lo conseguirá?

–Por nuestra parte la disposición va a ser la misma. Va a ser la misma con cualquier gobierno que se forme que la que hemos tenido con el actual. Pero bueno, como siempre, esto es cosa de dos.

Economía asturiana

–¿En qué situación se encuentra la economía regional?

–Si he de ser sincero, la veo con cierta preocupación. Advertí hace unos cuantos meses de que se detectaba una desaceleración y los datos que se publican cada mes confirman su existencia. Y eso nos preocupa porque todavía estamos lejos de alcanzar los niveles previos a la crisis, mientras que en el resto de España ya se han conseguido en materia de PIB y empleo, y sobre todo porque tampoco vemos que se ponga remedio.

–¿Qué remedios plantea Fade?

–Posibilidades por supuesto que hay. Si nos atenemos al presupuesto, que tiene que ser un poco la biblia por la que tenemos que regirnos. De hace diez años, sobre 4.494 millones de euros de presupuesto se destinaban a inversión 1.111 millones de euros, un 25%. Diez años después, hemos recuperado el nivel presupuestario previo a la crisis, 4.524 millones, pero el presupuesto inversor es de 357 millones, ¡un 7,9%!, cuando el coste de la deuda es de 490 millones, el 10,8% del presupuesto. Con estos datos no vamos a revertir la situación cuando ya estamos en un proceso de desaceleración. El próximo gobierno debe tener en cuenta que haciendo más de lo mismo vamos a profundizar en la tendencia negativa.

–¿Qué parte del problema es nuestro, de Asturias, y qué parte es del contexto general?

–Hay muchas cosas que dependen de nosotros. En otras influye la coyuntura internacional y las políticas del Gobierno de España. Pero la mayor parte dependen de nosotros mismos y tenemos algunos desequilibrios internos que debemos corregir.

–¿Por ejemplo?

–El presupuesto lo hacemos aquí. Me remito a nuestro documento, hay 22 propuestas e incorporarlas al programa de gobierno creo que sería un buen antídoto para revertir esa situación. Eso necesita de apoyo presupuestario y voluntad política.

–Pero no todo será cuestión de presupuesto.En algo más se estará fallando...

–En formación, por ejemplo. La mitad de las plazas de los cursos de formación para el desempleo no han sido cubiertas. ¡Y eso ocurre en una región que tiene 75.000 parados! Es más, una región donde cada día los sectores nos dicen que no tienen personal cualificado para el desarrollo de su actividad. Y vamos más allá: en una comunidad con un problema demográfico muy grave y donde estamos diciendo que la gente joven se va porque no encuentra empleo en la región.

–¿Cuáles son sus perspectivas para Asturias?

–Depende de lo que hagamos. Con más de lo mismo, profundizaremos en la tendencia negativa. Si tomamos medidas y cambiamos, Asturias tiene posibilidades. Lo que no tenemos es tiempo. Ya estamos en la prórroga y tenemos equipo y banquillo para dar la vuelta al marcador, pero si el tiempo se agota, se consuma el descenso.

–Y entre medias, Europa pendiente de un 'Brexit' interminable.

–Es imposible saber qué va a pasar. Lo que está claro es que va a afectar a Asturias. Tenemos 58 empresas que exportan alReino Unido, de las que 47 lo hacen regularmente.

–¿Están preparadas las empresas asturianas para el'Brexit'?

–Hombre, hay inquietud en hacer un plan de contingencia para afrontar cualquier situación. Lo que esperamos es que haya un 'Brexit' con acuerdo; el impacto será negativo si no lo hay.

–Esta incertidumbre se produce en un momento donde hay récord de exportaciones.

–Afortunadamente Asturias sigue siendo una región industrial, con un 14,3% de porcentaje al PIB, frente a un 14% de la media de España. La industria basa la actividad en la exportación, como es lógico. De ahí que se sigan incrementando las cifras de exportación. Pero tenemos hándicaps para incrementar las exportaciones, como es el tamaño de nuestras empresas. Tenemos que buscar y articular soluciones para poner remedio a ese problema para internacionalizar más a nuestras empresas. Por la vía de la cooperación debemos buscar vías alternativas.

–¿Por ejemplo?

–Hay muchas fórmulas de cooperación. El tamaño se puede ganar de muchas maneras, con fusiones, acuerdos de colaboración, clusterización,...

–Arcelor ha parado líneas por la falta de pedidos, regula a la plantilla, los sindicatos amenazan con huelga... Cuando Arcelor estornuda toda Asturias se constipa.

–No vamos a ser tremendistas. Evidentemente hay unos riesgos, pero hay que separar la negociación del convenio colectivo, que coincide con un ajuste de la oferta y demanda y aplicación de los ERE pactados desde hace tiempo. Se da la circunstancia de que en el mundo del automóvil hay una cierta incertidumbre en el mercado y eso afecta directamente a Arcelor, pero tiene pactados los ERE y los aplica. Y coincide en el tiempo con la negociación del convenio, por lo que se entremezclan estas dos cuestiones.