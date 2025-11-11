El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz. Mario Rojas

Patricia Ruiz

Secretaria de Salud Laboral de UGT
«Los riesgos digitales y la hiperactividad tóxica en el trabajo ocurren de forma generalizada»

«Las mutuas deben dotarse de psicólogos y de psiquiatras para poder atender las bajas por trastorno mental»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:57

Comenta

Patricia Ruiz (Madrid, 1979) acudió este fin de semana a Oviedo como ponente de las jornadas organizadas pro la Asociación Española Contra el Cáncer ( ... AECC) en Asturias. La secretaria de Salud Laboral de UGT considera clave no solo afrontar una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino llevar a cabo una labor de concienciación en el conjunto de la sociedad para reducir las «terribles» cifras de mortalidad laboral.

