Patricia Ruiz (Madrid, 1979) acudió este fin de semana a Oviedo como ponente de las jornadas organizadas pro la Asociación Española Contra el Cáncer ( ... AECC) en Asturias. La secretaria de Salud Laboral de UGT considera clave no solo afrontar una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino llevar a cabo una labor de concienciación en el conjunto de la sociedad para reducir las «terribles» cifras de mortalidad laboral.

–La semana pasada falleció un trabajador joven en Coaña por una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento. ¿Sigue faltando cultura de la prevención?

–Por supuesto, la cultura preventiva no se ha instalado dentro de las empresas cuando debería formar parte, de manera transversal, de la toma de decisiones y de la gestión de un negocio. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se aprobó en 1995, tenía como objetivo instaurar esa cultura preventiva, pero todavía no ha conseguido ese propósito de forma plena, igual que tampoco se ha alcanzado uno de sus principales objetivos, que es reducir las muertes. Aunque en cifras globales han disminuido algo, en los últimos años siguen aumentando los fallecimientos durante la jornada laboral y, según los últimos datos, el año pasado se registraron 833 víctimas mortales.

–¿Qué aspectos debe recoger la futura Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

–Uno, proteger los riesgos clásicos, que pueden ser, precisamente, los relacionados con accidentes de mantenimiento eléctrico o con la construcción, sector en el que también se ha observado un aumento de los fallecimientos. Pero, desde luego, también es necesario contemplar los nuevos riesgos del siglo XXI, que la normativa actual no contempla, y que incluyen todos aquellos asociados a la digitalización y los que afectan a la salud mental. La primera causa de muerte en España durante la jornada laboral son los infartos y los derrames cerebrales, y estos están muy influenciados por los trastornos de estrés, ansiedad y depresión, que se han incrementado un 136% desde la pandemia. Sin olvidarse de la perspectiva de género, que tampoco está incluida en la actual ley.

–¿Ese trabajo es responsabilidad única de las empresas?

–Son cifras tan terribles que tiene que actuar la sociedad en su conjunto. Los medios de comunicación deberían tener campañas específicas, seguramente promovidas por el Gobierno, para concienciar a la gente de que no podemos permitir esta pandemia silenciosa. Desde luego, las empresas tienen mucho que hacer. Por ejemplo, las mutuas colaboradoras deben dotarse de recursos, de psiquiatras, de psicólogos, para poder atender una de las mayores dolencias que existen ahora mismo. Las bajas por trastorno mental ya son la segunda causa por bajas por incapacidad temporal en España. En otros países ya es la primera.

–Hace unos días, la vicepresidenta Yolanda Díaz puso el foco en compañías como Amazon o Uber. ¿Son efectivas estas campañas específicas?

–Es una práctica bastante habitual tener jornadas extensas en el tiempo sin remunerar ni registrar, en las que los riesgos digitales, esa hiperactividad tóxica a la que las personas trabajadoras se ven expuestas, ocurre de forma generalizada. Las campañas específicas sirven para que esas empresas en concreto cumplan la legislación y, quizás, para que el efecto estela haga que otras también modifiquen sus prácticas fraudulentas. Estudios realizados por empresas como Adecco y Ranstad muestran que el 75% de la población reconoce que no desconecta fuera de su horario laboral, que el 30% tampoco lo hace en vacaciones y que la media de personas que trabajan con ordenador recibe hasta 275 interrupciones diarias. Todo ello genera un estrés que, en muchas ocasiones, desemboca en bajas laborales. Nosotros queremos que la legislación diga cómo se tiene que desconectar y aplicar el registro horario de una manera efectiva.

–¿Es posible afrontar la reducción de jornada sin que haya un incremento de la productividad?

–Todos los estudios piloto y proyectos realizados a escala nacional, europea e internacional sobre la reducción de la jornada han mostrado un aumento de la productividad, una mejora de la salud mental y beneficios para el medio ambiente en las zonas donde se han aplicado. La productividad no depende de las horas presenciales de trabajo, sino de la inversión y del bienestar de las personas trabajadoras que realizan las tareas.

–Los datos de octubre reflejan un incremento del paro en Asturias por la caída de los servicios en verano. ¿Es peligroso que la economía esté tan estacionalizada?

–Lo preocupante es que en el sector mayoritario, que sostiene la economía de una comunidad autónoma o de un país, existan condiciones muy por debajo de la media, con horarios precarios. No es tanto la preocupación por el hecho de que un sector sea mayoritario, sino por las condiciones que presenta.