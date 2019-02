«No abandonaremos la calle mientras no haya soluciones», advierten los pensionistas en Asturias La región se suma a las concentraciones convocadas en el ámbito nacional para exigir que las pensiones mínimas y no contributivas alcancen el Salario Mínimo LAURA CASTRO Sábado, 2 febrero 2019, 12:49

«No abandonaremos la calle mientras no haya soluciones». Este es el mensaje que han lanzado los cientos de pensionistas que han salido a la calle esta mañana en Gijón, Oviedo, Mieres, Candás, Piedras Blancas y Avilés para sumarse a las concentraciones convocadas en el ámbito nacional por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe).

Reclaman que las pensiones mínimas y no contributivas alcancen el Salario Me Interprofesional y lleguen a 1.084 euros de mínimo vital en dos años, como fija la Carta Social Europea. También piden que se restablezca la edad de jubilación a los 65 años y que las prejubilaciones no se «penalicen» con 40 años o más cotizados. Asimismo, exigen garantías para el sistema y el blindaje de las pensiones en la Constitución.

Coespe anuncia una movilización nacional para el próximo 11 de marzo, coincidiendo con el centenario del Real Decreto del Seguro Obrero. «Es un buen motivo para reflexionar lo que ha pasado desde entonces hasta ahora, si hemos retrocedido en derechos», rezaba el comunicado leído está mañana en Gijón frente al Teatro Jovellanos. Asimismo, la plataforma gijonesa se sumará a las concentraciones nacionales organizadas todos los lunes a partir del próximo día 4.