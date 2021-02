El Gobierno salva por la mínima el nuevo complemento de maternidad El Congreso aprueba el Real Decreto pero el Ejecutivo se compromete a tramitarlo como proyecto de ley para que se puedan introducir mejoras José Luis Escrivá, durante el pleno del Congreso. / efe LUCÍA PALACIOS Madrid Jueves, 18 febrero 2021, 14:03

El nuevo complemento de maternidad diseñado por José Luis Escrivá -que abre la puerta a que lo cobren también los hombres- recibió hoy finalmente la aprobación del Congreso, pero lo hizo por la mínima y envuelto en polémica, tanto por las formas como por el fondo. El Real Decreto que lo regula, y en el que también se recogen modificaciones para flexibilizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, entre otras medidas, obtuvo 168 votos a favor, 164 en contra y 16 abstenciones.

Sin embargo, el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones sufrirá cambios durante su convalidación parlamentaria, ya que la norma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para que los grupos políticos puedan incluir mejoras, tal y como solicitaron y como pidieron también los sindicatos.

De esta forma, Escrivá consigue salvar la primera medida de la reforma de las pensiones que llevará a cabo a lo largo de este año gracias al apoyo de última hora de JxCAT y a la abstención de ERC y EH Bildu, y pese al voto en contra de otros socios habituales como el PNV, lo que supone un claro aviso de que por este camino no va bien. La mayoría de grupos parlamentarios criticaron con dureza al ministro de Seguridad Social y todos le afearon la forma de tramitación de una ley que debía haber sido negociada y consensuada antes y haberse hecho a través de un procedimiento ordinario de ley y no por Real Decreto al no tratarse de una medida de urgente necesidad.

El PP arremetió con dureza contra el nuevo diseño del nuevo complemento y su diputado, Tomás Cabezón, aseguró que supone una reducción de la cuantía de hasta el 70% depediendo del número de hijos y de la base de cotización. Cabezón denunció que se trata del «primer recorte en pensiones» del Gobierno y además a quien más afecta es a las madres con dos o más hijos. En esta línea, le advirtió que «no puede ampararse en el Pacto de Toledo para hacer lo que le venga en gana», una crítica a la que se sumaron también Ciudadanos y Vox, pero incluso sus socios de gobierno PNV y ERC.

El PP se mostró de acuerdo, al igual que el resto de partidos políticos, en que se incluya tambien a las madres con un solo hijo (en el anterior diseño solo se abonaba a partir del segundo), pero criticó que la cuantía sea una cantidad fija de 27 euros por descendiente con un máximo de tres. Así, con el nuevo diseño las madres -y los padres que puedan acreditar que se han visto perjudicados en su carrera laboral- podrán cobrar una pensión entre 378 y 1.512 euros más al año, una cantidad que es sensiblemente inferior a la que ofrecía el anterior complemento puesto en marcha por el PP en 2016. Hasta ahora, las madres de dos o más hijos recibían un plus de entre 1.700 y 5.000 euros al año, según precisó el diputado popular en el hemiciclo.

«Una madre con dos hijos y una pensión de 1.100 euros ya se ve penalizada», se lamentó Cabezón, que explicó que si tiene tres hijos sufre un recorte de 400 euros al año, 800 euros con cuatro. Aquellas madres que tengan una pensión de 1.500 euros, que es la pensión media de las nuevas madres, sufrirán una merma de 300 euros anuales. «Usted lo único que hace es recortar a las madres que más han aportado, tanto en hijos como en cotizaciones», denunció el diputado popular.

30.000 nuevas beneficiarias

Escrivá defendió el nuevo diseño durante suintervenció y destacó que tendrá un mayor alcance, ya que dará acceso a unas 30.000 mujeres más al año que tienen un hijo y permitirá recibirlo a los hombres si su carrera laboral se ha visto afectada. Además, rebatió que se trate de un recorte y aseguró que de las 186.000 mujeres con hijos que se convertirán en pensionistas cada año, el 75%, es decir, tres de cada cuatro, tendrá un complemento mayor que el que le correspondería con la normativa anterior. En este sentido, ha puesto de relieve que «con un incremento presupuestario de 40 millones al año, se amplía un 30% el número de beneficiarias y se concentran la mejora en las rentas más bajas».

Por otra parte, el Congreso también convalidó hoy, esta vez con gran holgura, el real decreto-ley que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), defendido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con 296 votos a favor, 52 en contra y una abstención.