Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026? El próximo año se revalorizarán las pensiones y cada vez queda menos para saber cuánto subirán

Domingo, 2 de noviembre 2025

Las pensiones subirán el año que viene y lo harán de acuerdo con la reforma de la Ley General de la Seguridad Social que se aprobó en 2022. La revalorización del sueldo mensual que cobran jubilados y otros pensionistas se aplica de forma proporcional al Índice de Precios al Consumo (IPC) de los últimos 12 meses.

Aunque aún queden unas semanas para conocer el dato definitivo del IPC y, por tanto, cuánto subirán las pensiones en España en 2026, el dato provisional de octubre apunta a que podría rondar el 3,1%. Teniendo esta cifra como referencia, cabría pensar que las pensiones se revalorizarán entre un 2,6 y un 2,7% el próximo año. No obstante, habrá que esperar al 28 de noviembre para conocer el dato adelantado del IPC en noviembre y al 12 de diciembre para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) dé el dato definitivo que permita calcular con acierto esta subida.

Hay que destacar que la reforma de ley aprobada por el exministro José Luis Escrivá establece algunas pensiones deben subir este año por encima del IPC. Esto ocurrirá en el caso de las pensiones mínimas, las no contributivas, las de viudedad con cargas familiares y las contributivas con cónyuge a cargo, excepto la de incapacidad permanente total de menores de 60 años.

La pensión mínima en España para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo se establece en 12.241,60 euros anuales, mientras que la máxima queda en 45.746,40 euros anuales. Por tanto, una revalorización de entre un 2,6 y un 2,7% supondría alrededor de 320 y 1.200 euros más al año, respectivamente.

Pensiones en 2025

► La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores este año queda en 12.241,60 euros anuales y en 15.786,40 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo. Los menores de esa edad recibirán 11.452 euros y 15.786,40 si tienen cónyuge a cargo.

► La pensión mímima de viudedad queda igual que la anterior y para quienes aún no han cumplido los 60 años, la cuantía mínima se establece en 9.275 euros al año.

► La pensión máxima en España quedó establecida en 3.267,60 euros mensuales en 14 pagas o los 3.812 euros en 12 pagas. En total, un máximo de 45.746,40 euros anuales.

► Las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de invalidez y jubilación tienen un importe anual este 2025 de 7.905,80 euros.

► Las pensiones no contributivas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizaron un 6% en 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes con otras pensiones públicas y los 543,60 para las concurrentes.

► La asignación no contributiva por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año. Si la discapacidad es igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,20 euros.

► Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, experimentaron en 2025 un incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para ese año.

► El complemento para la reducción de la brecha de género de las pensiones contributivas quedó fijado para 2025 en 35,90 euros mensuales. Es el resultado de sumar un 5% adicional al porcentaje general de revalorización del 2,8%.

