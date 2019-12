El pinchazo de Madrid deja a Glasgow sin margen de error La COP26 deberá multiplicar la reducción de emisiones de CO2 y diseñar un mercado mundial de carbono en el tiempo de descuento A. TORICES Martes, 17 diciembre 2019, 02:54

El plenario de la XXV Cumbre del Clima se cerró sin haber cumplido sus dos grandes cometidos -reducir más las emisiones contaminantes y la creación de un mercado mundial del carbono- y con ello metió toda la presión posible a los organizadores británicos de la COP26, que reunirá en noviembre, en Glasgow, a unos 30.000 delegados. Dado que se celebrará en los minutos de descuento, tanto de la aplicación del Acuerdo de París como del punto en que aún es posible frenar el calentamiento global, no tiene margen de error.

Su gran prioridad es lograr que los estados amplíen los recortes de CO2 y que pacten llegar a 2050 con cero emisiones. Los científicos han puesto números a la tarea. Si se quiere evitar que la temperatura de la Tierra supere 1,5º a la de la época preindustrial, deben recortar emisiones a un ritmo medio del 7,6% anual toda la década. Si no ambicionan más que frenar en los 2º, aun así deberán triplicar sus compromisos y recortar un 2,7% hasta 2030. La UE es la única potencia que acordará alinearse con las medidas exigidas por la ONU. Los otros cuatro países más contaminantes -China, EE UU, India y Rusia-, con el 55% de las emisiones, no muestran mayor ambición. La regulación de los mercados de carbono tampoco está asegurada. La UE pide que no se permitan ni dobles contabilidades de recortes de emisiones ni transacciones con antiguos derechos de emisión.