La planta de Ence de Navia empleará a 1.300 personas durante su ampliación Las instalaciones de Ence en Navia, en las que trabajan en la actualidad 400 personas. / DAMIÁN ARIENZA Las nuevas instalaciones, enfocadas a crear celulosa viscosa y absorbente, generarán 900 empleos directos durante dos años y 160 permanentes ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 25 agosto 2019, 03:05

La ampliación de la planta de celulosa de Navia promete ser uno de los proyectos estrella en la región en cuanto a generación de empleo y dinamización económica se refiere. Prueba de ello es la carga de trabajo que concentrará la planta naviega durante la ampliación de sus instalaciones, enfocada a la producción de viscosa, un elemento muy interesante para uso textil y para productos de higiene. En concreto, durante este proceso de expansión la planta contará con picos de hasta 1.300 trabajadores simultáneos. Es decir, la empresa calcula que hasta 900 empleados se incorporarán durante las obras, sumándose así a los casi 400 que ya trabajan en la planta.

La obra, que todavía está pendiente de los últimos trámites legales para su inicio, supondrá un espaldarazo a la planta naviega, que se confirma como joya de la corona de la empresa, centrada en la producción de celulosa y de energía renovable a través de la biomasa. En la actualidad, tras la ejecución del proyecto 'Navia +80', la capacidad de producción de las instalaciones asturianas se sitúa en 620.000 toneladas al año, una cifra que quedará obsoleta dentro de algo más de dos años, cuando se espera que finalice la construcción de la planta de viscosa. Según estimaciones de la empresa, la producción anual se verá incrementada en otras 100.000 toneladas al año tras estas mejoras.

En lo relativo al desembolso económico, el plan estratégico de la compañía para el periodo 2019-2023 incluye más de 450 millones de euros, enfocados no solo a la nueva planta de viscosa sino a diversas mejoras de índole medioambiental y de reducción de olores. Este, sin embargo, no será el último paso para mejorar las prestaciones de la fábrica. Así, el conflicto desatado por la prórroga de la concesión de 60 años para la biofábrica de Pontevedra -el Gobierno ha dejado de apoyar esta ampliación- ha hecho que Ence anunciara que, de los 350 millones previstos para invertir en la planta gallega, solo se ejecutarán 50. El resto irán a parar a Navia, al igual que el incremento de producción. Esto se traduciría en un aumento extra de 230.000 toneladas que irían a parar a Asturias y no a Galicia.

Viscosa y celulosa absorbente

La nueva línea de viscosa es especialmente interesante teniendo en cuenta que explotará un nicho en crecimiento. La viscosa, también denominada rayón, es una fibra versátil que procede de la celulosa y se utiliza para elaborar textiles que imitan el tacto de la seda o el lino. Según explica la empresa, se estima que su demanda crecerá «de manera importante ante la imposibilidad de producir más algodón por la limitación de espacio y el rechazo a los productos derivados del plástico».

Por otro lado, el envejecimiento de la población en los países desarrollados, así como el aumento de la clase media en otras naciones en vías de desarrollo hace que el uso de pañales para adultos y niños y las compresas esté aumentando a nivel global. La papelera quiere responder a estas necesidades con los citados aumentos de producción. Así, a la viscosa se une la producción de celulosa absorbente, utilizada en productos higiénicos y sanitarios.

Esta diversificación e incremento del negocio supondrá una gran noticia para el concejo de Navia y para los municipios adyacentes. No en vano, la empresa calcula que en global da trabajo a unas 3.000 personas. Sectores como el maderero o el del transporte beben directamente de la actividad de la planta naviega, por lo que el incremento de la actividad productiva se prevé positivo para todo el noroccidente de la región. Así, a esos tres millares de empleos que dependen de estas instalaciones la empresa calcula que, una vez acometidas las obras de ampliación, la cantidad de puestos de trabajos vinculados a Ence se incrementará en 1.100 personas, 160 de ellos directos.