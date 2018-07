La FSA se plantará ante el Gobierno central si no acomete una transición energética «justa» Barbón preside la reunión de la Ejecutiva de la FSA celebrada en la histórica sede del partido en la calle de Santa Teresa. / HUGO ÁLVAREZ «No aceptaremos un modelo que no atienda a las personas y tenga en cuenta las peculiaridades de Asturias», afirma el secretario general del PSOE de la región DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Martes, 10 julio 2018, 04:27

La FSA mete una marcha más en su posición sobre la transición energética. No abandona el mantra de «modelo justo» que parece haberse instalado en el PSOE asturiano desde que la ministra del ramo, Teresa Ribera, defendió una descarbonización exprés, pero ahora ya manda mensajes de advertencia al Gobierno central. Da igual que la Moncloa tenga ahora como inquilino a Pedro Sánchez, «nosotros defendemos los intereses de Asturias», dijo ayer el secretario general de la FSA, Adrián Barbón. Y eso incluye plantarse ante el Gobierno central si es necesario. El líder del PSOE asturiano dejó claro ayer que descarbonización sí, «porque es una exigencia de la Unión Europea», pero que este proceso «debe ser justo con las personas y los territorios» y atender las «peculiaridades» de Asturias. Porque, en caso contrario, la FSA «no aceptará ningún acuerdo» que deje de lado estos criterios.

Así lo afirmó Adrián Barbón durante el transcurso de la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la Federación Socialista Asturiana. Una cita que se celebró en la histórica sede de la FSA en la ovetense calle de Santa Teresa, que un año después se ha decidido reabrir para el día a día del partido y dejar la de la calle de Fraternidad, en La Ería, para grandes eventos, como el comité autonómico o mítines.

Barbón afirmó que la posición de su organización es la misma que se aprobó tanto en el congreso federal del partido, como en el autonómico y que no es otra que «desarrollar una transición energética justa. Y eso significa que debe afrontarse teniendo en cuenta a los ciudadanos y a las comarcas» afectadas por este proceso de descarbonización. En caso contrario, Barbón no oculta sus cartas al Gobierno central: «No estaremos de acuerdo ni aceptaremos otro proceso que no se aborde de esta manera. Solo accederemos a una transición energética justa con las personas y con los territorios», advirtió.

El líder de los socialistas asturianos apuesta por definir este modelo de descarbonización mediante un análisis «sosegado» que tenga en cuenta las «peculiaridades de los territorios». En especial la «singularidad de Asturias», donde no solo las comarcas mineras se verán profundamente afectadas por ese nuevo modelo energético bajo en carbono, sino toda la región, debido a los efectos negativos que puede ocasionar en el tejido industrial de la región. «Que nadie dude de que la FSA defenderá a Asturias. Y si yo soy presidente del Principado dentro de un año no haré otra cosa que defender los intereses de mi región», recalcó.

Adrián Barbón, que durante su etapa como alcalde de Laviana fue presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), pide a la ministra Teresa Ribera que el modelo de transición energética sea el fruto de un acuerdo amplio en el que participen todos los sectores afectados. Pese a que la Unión Europea es la que ha marcado un progresivo modelo energético bajo en carbón -en 2020 deberán cerrar las centrales térmicas que no hayan acometido las inversiones necesarias para la reducción de emisiones-, el líder del PSOE asturiano sigue defendiendo la inclusión del carbón nacional en el mix energético. «Avanzar en renovables no significa que este mineral no tenga su espacio, porque todas las renovables necesitan fuentes de respaldo, como es el carbón», recordó el secretario general de la FSA.

Tras insistir en la necesidad de alcanzar un amplio consenso en el modelo energético que debe afrontarse, Adrián Barbón también reclamó que ese consenso se traslade este viernes, a la Junta General, durante la celebración del pleno monográfico sobre energía y carbón. «Me gustaría que saliera de nuestro Parlamento una posición común», recalcó el líder de los socialistas asturianos.

Si aprovechó, en este sentido, para recriminar al PP «sus silencios» respecto al carbón durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy. «Durante ese tiempo pocos fuimos los que alzamos la voz. ¿Dónde estaban los que hoy hablan? ¿Por qué estaban tan callados?», lamentó.