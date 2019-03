La plantilla recela de Alcoa y pide a Industria que vigile la negociación de la venta Los trabajadores se concentrarán esta mañana frente al Congreso para exigir la mejora del estatuto para las electrointensivas L. CASTRO GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 04:20

No se fían de que Alcoa participe de buena fe en la negociación de la venta de las factoríasde Avilés y La Coruña. Por eso, el comité de empresa de la planta asturiana reclama al Ministerio de Industria que vigile de cerca el proceso. «No podemos olvidar que la empresa no quería vender de ninguna manera. Aunque parezca que ha cedido, no debemos fiarnos», afirma José Manuel Gómez de la Uz, presidente de dicho comité. La empresa, por su parte, se ha comprometido a mantener informados al ministerio, a las autonomías implicadas y a la comisión de seguimiento del conflicto -en la que están representados los trabajadores- sobre el resultado de la negociación que mantendrá con los potenciales compradores.

No obstante, para que el interés de los inversores se traduzca en propuestas de compra, es fundamental el estatuto para las electrointensivas. El borrador de este nuevo reglamento cayó como un jarro de agua fría entre la gran industria asturiana, en general, y entre la plantilla de Alcoa, en particular. Las medidas que contemplaba no cumplieron con las expectativas ni de las empresas ni de los gobiernos autonómicos, la mayoría de los partidos políticos y los sindicatos. Todos ellos presentaron alegaciones al borrador del estatuto que se estudiarán el próximo lunes en una reunión entre los ministerios de Industria y para la Transición Ecológica, aunque ya han adelantado que algunos de los reclamos no se podrán llevar a cabo por la cercanía de las elecciones.

Los trabajadores quieren garantías para la supervivencia de las plantas y así lo exigirán esta mañana en la concentración convocada por los sindicatos a las 11 horas frente al Congreso. Cuatro autobuses partirán desde Asturias en torno a las 5 de la mañana para trasladar a la plantilla, amigos y familiares hasta la capital. Asimismo, mientras tiene lugar la movilización, los comités de ambas plantas y representantes sindicales se reunirán con varios grupos parlamentarios, entre ellos PSOE y Unidos Podemos.

«Es mejorable»

La ministra de Industria, Reyes Maroto, reconoció ayer en una entrevista en Radio Galega que el estatuto para las electrointensivas «es un buen punto de partida, pero es mejorable». Por ello, tratarán de implementar algunas de las alegaciones recibidas. Entre ellas están las de IU, que plantea una distinción entre la industria electrointensiva y la híperelectrointensiva, favorecer exenciones y reducciones en los peajes eléctricos. «Deben rectificar urgentemente y dar respuesta a las necesidades de la industria», incide el diputado Ovidio Zapico.