El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha realizado declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en Iparralde. E. C.

El PNV pide «no prejuzgar» al presidente de Sidenor y separa su imputación de la operación Talgo

El líder del PNV asegura que la entrada del consorcio vasco en el fabricante de trenes «debe cerrarse este mes»

Félix Montero

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:00

Comenta

«No tiene nada que ver una cosa con la otra». Aitor Esteban ha dado este sábado un importante respaldo a la operación Talgo, en ... un momento en el que amenazaba con descarrilarse. El presidente del Euzkadi buru batzar ha desvinculado la entrada del consorcio vasco en el fabricante de trenes de la imputación de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y el industrial que encabeza una iniciativa que supera los 150 millones de inversión público-privada.

