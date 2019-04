Pola cree que la promesa de aprobar el estatuto para la gran industria «permanece» Isaac Pola. Confía en que Sánchez mantenga su compromiso tras las elecciones N. A. E. GIJÓN. Martes, 30 abril 2019, 02:52

No se llegó a tiempo antes de las elecciones, pero el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, confía en que el Gobierno aprobará el estatuto para la industria electrointensiva que había comprometido. El representante del Ejecutivo regional aseguró ayer que tras las elecciones del pasado domingo, en las que el PSOE resultó el partido ganador y es el que más papeletas tiene para formar el nuevo Gobierno, cumplirá su promesa. «Que no se haya podido aprobar no implica que no se mantenga», afirmó el consejero asturiano.

Pola, que considera que «no es quién para hacer valoraciones» acerca del resultado de los comicios, insistió también en que el Principado espera que se apruebe «próximamente» para dar solución a la situación de Alcoa a través de medidas de aplicación inmediata y para reforzar a las grandes industrias aportando un marco de referencia para medidas «de mayor calado».

Junto a este estatuto, Pola recalcó también que el viernes se produjo una «noticia importante» dentro del marco que establece la directriz europea de energía, en la que se incluye una dotación de 200 millones de euros para la compensación de los costes indirectos de CO2. «Permitirá incidir en la mejora del precio final de la energía para los grandes consumidores», señaló, aunque el titular de Industria cree que esta medida debe ir acompañada, además de la próxima subasta de interrumpibilidad y las medidas que habilite el Estatuto, recoge Europa Press.

El Gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido en aprobar el estatuto para rebajar la factura eléctrica de la industria en el último Consejo de Ministros, que tuvo lugar el viernes, pero un día antes, el jueves, se anunció la «imposibilidad» de darle el visto bueno al proyecto tras un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dudaba de la seguridad jurídica de algunos puntos del documento. Aunque esta publicación no era vinculante, sí alertaba de la posibilidad de que el estatuto pudiera ser declarado ilegal o ser anulado.

Ante la indignación del sector y de los trabajadores de Alcoa, justo dos días antes de las elecciones, el Ejecutivo de Sánchez movió ficha y envió a su secretario general de Industria, Raül Blanco, a Asturias para dar explicaciones y se comprometió a elevar las compensaciones por los costes de emisiones indirectas de CO2 hasta los 200 millones de euros.