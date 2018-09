Pola: «Trasladaremos al Gobierno nuestra preocupación por el precio de la energía»

El consejero de Industria, Isaac Pola, tiene previsto transmitir a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, las preocupaciones de los asturianos sobre las repercusiones de la descarbonización. «Trasladaremos otra vez al Gobierno de la Nación que estamos preocupados por el actual de incremento del precio de la energía eléctrica», apuntó ayer. Pola recordó que Asturias es una región «especialmente sensible a este parámetro» por la presencia de industrias electrointensivas. «Volveremos a plantear además la necesidad de proceder a una revisión en profundidad de los mecanismos y procedimientos que se vinculan con el precio de la electricidad», añadió. En este sentido, indicó que es necesario dar una vuelta al mecanismo de configuración de precios en el mercado eléctrico, el coste de los servios de ajuste e incluso la fiscalidad».

También se refirió a la espectacular subida del precio de la energía el secretario de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. «Es lamentable que Ribera no proponga ninguna alternativa ni para solucionar la impresentable tarifa eléctrica; lo que pagamos por la luz es para denunciar. Y dice que no puede hacer nada para que no suba», criticó.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, acusó a la ministra de mantener el mismo discurso que Mariano Rajoy «de a ver si llueve y sopla el aire» para que se reduzca la tarifa gracias a las renovables. «Eso sí, la energía la seguimos necesitando y la facilitan las centrales de carbón y la nuclear», por lo que no se puede prescindir de ellas.