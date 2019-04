La posibilidad de modificar los contratos y régimen de adjudicaciones hereditarias alegando la crisis inmobiliaria

A propósito de la cuestión, los hijos de un promotor fallecido hace años, instaron ante el Juzgado una solicitud de reducción de la pensión mensual adjudicada a la viuda en sustitución del usufructo vidual, esto es, en pago de la parte de la herencia que le correspondía de su marido.

Alegaron que los recursos que las sociedades de su padre tenían, en el momento de la adjudicación de la herencia, se habían visto disminuidos de forma muy importante con la crisis inmobiliaria, y que por lo tanto debía de hacerse lo propio con la pensión de la viuda.

Por nuestra parte opusimos, entre otros argumentos en defensa de la viuda, que, el derecho a la pensión percibido por la viuda era de los denominados «derechos reales» esto es en palabras llanas , similares a los derivados de la adquisición de una vivienda: no son modificables. Y que reducir la pensión a la viuda, quien en lugar de haber recibido una cantidad muy importante de dinero en su día, se vio obligada a aceptar la pensión propuesta por los hijos de su marido ( por ley son ellos quienes eligen) , era a todas luces ilegal.

Llegamos a poner el ejemplo consistente en que tampoco aquéllos que adquirieron una vivienda que bajó considerablemente de precio con la crisis inmobiliaria, podían ir contra el promotor o contra el banco para que les devolviesen su dinero.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón, estimaron la demanda instada por los hijos, y redujeron la pensión mensual de la viuda, entendiendo que la adjudicación de la herencia se había producido finalmente mediante acuerdo judicial y por lo tanto no se trataba de un derecho real sino de un contrato, que , sí se podía modificar si cambiaban las circunstancias al amparo de las cuales se firmó.

Ha tenido que ser el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de Abril de 2019, quien finalmente estimase la defensa de los derechos de la viuda, si bien, a nuestro juicio, por una via indirecta: Entiende el Alto Tribunal, que, puesto que hubo acuerdo de partición de la herencia en sede judicial entre las partes, se puede aplicar la «teoría» de los contratos en lugar del derecho aplicable a las herencias y por lo tanto sí seria modificable la pensión si cambian esencialmente y extraordinariamente las circunstancias en las que fue suscrito en su día.

PERO han de concurrir de forma clara esos cambios de circunstancias y la modificación judicial solo puede producirse como excepción que no como regla general, excepción no aplicable a este caso por un solo motivo: Entiende el Tribunal Supremo que de la misma manera que se produjo la crisis y las empresas fueron a peor, los herederos, podrían haberse enriquecido en el curso de los negocios, que como negocios que son tienen riesgos que asumieron voluntariamente, y en tal caso, no hubieran repartido las ganancias con la viuda; máxime cuando en el momento de la adjudicación de la herencia pudieron optar por entregarle la parte proporcional de las acciones de las empresas.

Así pues, han de valorarse bien las ventajas e inconvenientes que en estos casos suponen no adjudicar a la viuda o viudo parte del patrimonio empresarial y cambiarlo por una pensión vitalicia.