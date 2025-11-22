«Es posible avanzar y mirar al futuro»

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:28 Compartir

En los barrios de Otero, San Lázaro y Villafría, en Oviedo, la infancia y las familias conviven diariamente con retos que van más allá del aula: desigualdad de oportunidades, brecha digital, dificultades en la conciliación y escasez de espacio de acompañamiento socioeducativo. Una realidad que identificó la Fundación Juan Bautista Montagne, institución de los Hermanos Maristas, en 2018 y que quiso revertir con la puesta en marcha de 'Xuntos', un proyecto que busca algo tan esencial como transformar vidas a través de la educación no formal, la convivencia y el apoyo comunitario. Desde su centro de día, ubicado en el corazón del barrio, un equipo multidisciplinal acompaña a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo personal, académico y social. Paralelamente, trabaja con las familias para fortalecer los vínculos, mejorar las competencias parentales y abrir nuevas oportunidades de participación social. El proyecto se sostiene en una red de entidades, profesionales y voluntariado que creen en la importancia de intervenir desde dentro, construyendo comunidad y generando espacios seguros donde crecer, aprender y compartir. Cada curso se está atendiendo en Oviedo a cerca de 70 menores y sus familias.

Apoyo financiero

Este proyecto ha recibido el impulso de Fundación ''la Caixa'' a través de las Convocotarias de Proyectos Sociales de 2021, 2022 y 2024 por un valor de 83.644€. Esto ha suspuesto, en los casi seis años de funcionamiento, no sólo un respaldo financiero sino también un reconocimiento al compromiso con la igualdad de oportunidades y mejora de la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El apoyo de la Fundación ''la Caixa'' ha servido a la Fundación Juan Bautista Montagne para integrarse desde 2022 en la red del programa 'CaixaProinfancia' en Mieres y acceder en 2024 al proyecto 'Más Infancia' en Oviedo. Ambas iniciativas permiten atender, en colaboración con otras entidades, a más población infantil con el objetivo de romper el círculo de la pobreza que en entornos vulnerables se transmite frecuentemente de generación en generación. La mejora progresiva en quienes participan en las actividades de 'Xuntos' ya es palpable. Después de algún tiempo de participación es frecuente que los adolescentes busquen un momento para hablar a solas con alguna educadora del equipo, «se abren progresivamente y confían para compartir vivencias, dejándose acompañar personalmente, aprendiendo a integrar momentos difíciles que se convierten en ocasiones para crecer y madurar. Y así van trasformando sentimientos , comportamientos y actitudes negativas, de tristeza y desmotivación generalizada, en otros más positivos que les abren a nuevos proyectos, sueños y esperanzas». El equipo de profesionales de 'Xuntos', actualmente integrado por una educadora social, una psicóloga, una trabajadora social, dos pedagogas y un psicopedagogo, viven a diario experiencias gratificantes como «el abrazo de los más pequeños después de un tiempo de vacaciones o incluso de un fin de semana largo». Varios chicos y chicas han podido y decidido continuar su formación estudiando bachillerato o ciclos formativos. «Y se convierten para los demás en un estímulo, en ejemplos concretos y cercanos de que sí es posible avanzar, superarse, mirar al futuro con mayores expectiativas». Para seguir trabajando en el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en situación de pobreza y vulnerabilidad social, y en la promoción de sus derechos, la Fundación Montagne y el equipo de 'Xuntos' espera seguir contando con el apoyo de administraciones públicas, otras instituciones educativas y sociales, entidades privadas como Fundación ''la Caixa'' y muchas personas voluntarias.

Compromiso con la infancia y adolescencia Con motivo del Día Mundial de la Infancia, la Fundación ''la Caixa'' refuerza su compromiso con el desarrollo integral de los niños, las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La lucha contra la pobreza infantil es una de las líneas de acción prioritarias de la entidad, que invertirá más de 4.000 millones de euros hasta 2030 para impulsar la transformación social. Apoya proyectos socioeducativos desarrollados por la Fundación Juan Bautista Montagne como 'Xuntos' y Programa 'Más Infancia' en Oviedo y 'CaixaProinfancia' en Mieres de Camín.

Temas

Fundación la Caixa