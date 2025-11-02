El precio de la vivienda en Asturias creció diez veces más que los salarios en los últimos dos años

El precio de la vivienda en Asturias se disparó en los últimos dos años y creció diez veces más que los salarios en ... el mismo período. En concreto, el índice sobre esta materia elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se elevó un 21% entre el segundo trimestre de 2023 y el de 2025. En paralelo, el sueldo medio en el Principado se situó en 2.337 euros, lo que supone un incremento de apenas el 2% respecto a dos años atrás –en contraste con el alza de casi el 7% a escala nacional–, según los datos recogidos en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral difundida también por el INE.

Así, adquirir una vivienda se antoja cada vez más difícil para los asturianos, pese a que las hipotecas constituidas en la región escalaron un 63% en el mismo período –casi la mitad de ellas se pagaron al contado–, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Uno de los motivos de la subida de los precios es el aumento de la demanda, también de la foránea. De hecho, el número de extranjeros y compradores de otras comunidades autónomas va en aumento. Tal como señala el informe sectorial inmobiliario del segundo semestre de este año elaborado por CaixaBank, «las provincias del arco mediterráneo y los archipiélagos concentran la mayor parte de la demanda extranjera, pero también han surgido nuevos focos de atracción en zonas menos tradicionales, como Asturias, Castellón, Huelva y Córdoba». Ese mismo estudio sostiene que «el déficit de vivienda acumulado podría explicar hasta el 39% del encarecimiento reciente».

Y si comprar está complicado, alquilar lo está incluso más –si cabe–, especialmente en las zonas más tensionadas como Oviedo y Gijón y en destinos más vacacionales, sobre todo desde el estallido de la pandemia. Más allá del incremento vertiginoso de los precios –también del 21% en el mismo período, según el portal Idealista–, el problema es la dificultad para encontrar piso. El sector inmobiliario señala a la Ley de Vivienda como una de las principales causas y pide que se proteja al propietario para solucionar el problema. La inseguridad jurídica, la poca oferta disponible ante la escasez de obra nueva en los últimos años y el auge de los pisos turísticos están estrangulando el mercado de vivienda de alquiler habitual, lo que genera precisamente ese alza de precios. Las reservas de muchos propietarios a la hora de alquilar su vivienda son tales que prefieren tener los pisos vacíos o venderlos antes que arriesgarse a tener una mala y larga experiencia con los inquilinos.

Alquiler en Asturias

Entretanto, la presión de la demanda de alquiler sobre la oferta de inmuebles registra un ascenso imparable. En los últimos cuatro años, el número de contactos que reciben los propietarios en los diez días siguientes a la publicación del anuncio de puesta en alquiler se ha multiplicado por cuatro, al pasar de los 7,9 comunicaciones que de media se realizaban en 2021 a las 33 actuales, según el barómetro del alquiler publicado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Ese mismo estudio refleja un desplome del 45% de la oferta de vivienda en alquiler en Asturias en apenas tres años, al pasar de los 28.876 inmuebles de 2021 a los 15.739 al cierre de 2024.

El problema de la vivienda no es particular de Asturias, sino que es transversal a prácticamente todas las regiones del país. No obstante, desde el Gobierno autonómico se buscan soluciones para esta cuestión, como la que planteó en el mes de mayo junto a la patronal CAC-Asprocon para impulsar la construcción industrializada de vivienda, con el objetivo de abrir nuevas líneas de actividad y diversificar el sector. Una medida que ayudaría a poner en el mercado pisos a precios más asequibles y con plazos edificación en torno a un 20% y un 60% más cortos que los habituales.