Un hombre observa la oferta de viviendas de una inmobiliaria en Gijón. José Simal

El precio de la vivienda en Asturias creció diez veces más que los salarios en los últimos dos años

Los inmuebles se encarecieron un 21% en la región, mientras que los sueldos subieron apenas un 2%, por debajo del 7% anotado a escala nacional

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:49

El precio de la vivienda en Asturias se disparó en los últimos dos años y creció diez veces más que los salarios en ... el mismo período. En concreto, el índice sobre esta materia elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se elevó un 21% entre el segundo trimestre de 2023 y el de 2025. En paralelo, el sueldo medio en el Principado se situó en 2.337 euros, lo que supone un incremento de apenas el 2% respecto a dos años atrás –en contraste con el alza de casi el 7% a escala nacional–, según los datos recogidos en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral difundida también por el INE.

