Los precios se contienen a una semana de Nochebuena y se prevén inferiores a 2018

Apenas resta una semana para la llegada de la Nochebuena y los hogares asturianos ya se encuentran totalmente inmersos en las compras que definirán el menú de una noche tan señalada, que este año podría salir, incluso, más económico que el de 2018. Tanto pequeñas y grandes superficies como mercados tradicionales ya notan el aumento de la afluencia desde inicios de mes: algunos para tratar de evitar las prisas y desabastecimientos de última hora y otros, simplemente, por tratar de evitar la subida de precios que marcan estas fechas navideñas. Sobre todo, en lo referente a los pescados y las carnes más cotizadas, aunque de momento el coste de los productos más típicos se mantiene contenido.

Aunque las disponibilidad y los precios de los distintos alimentos fluctúan prácticamente a diario, lo cierto es que algunos productos como el besugo o las angulas, muy cotizados en estas fechas, escasean en algunos de los establecimientos más socorridos por los asturianos. «Besugo y angula ahora no tenemos, solo por encargo», comenta una pescadera de una empresa de supermercados asturiana. ¿Y a cuánto sale el kilo de besugo? «A 69 euros», afirma. En la pescadería de una gran superficie gijonesa, según explican, no han podido contar con piezas de besugo desde que se inició el mes. «Por aquí todavía no hemos tenido y el precio siempre va marcado para todas las tiendas por el catálogo. Si va a entrar esta semana lo desconozco», sostiene.

Estos días, según relata este pescadero, el pixín, la pescadilla y el gambón son los productos que más se están vendiendo. Los precios, según explican en varias pescaderías del Mercado del Sur, de Gijón, aún no han experimentado notables subidas. Lo mismo ocurre con las carnes. Por lo pronto, algunos de los bocados más selectos de la mar también están comenzando a entrar en la cesta de la compra de los más madrugadores: percebes, que rondan los 40 o 50 euros el kilo en algunos establecimientos, las cigalas, que ya asoman por un precio cercano a los 60 euros el kilo o los oricios, que no son difíciles de ver en pequeñas y grandes superficies a precios que discurren entre los 12 y los 16 euros el kilo.

Sí está aumentando el precio de otros alimentos que, a priori, no suenan tan navideños al oído del comprador. Es el caso del aguacate, el mango, el melón o la piña. «Ha subido un par de euros en las últimas semanas. La gente los compra mucho más de lo que cabría esperar», afirman desde la Frutería María, de Gijón. ¿El motivo? «La apuesta por las opciones menos perecederas y que te dan pie a hacer postres ricos con ellos para estas comidas que vienen», afirma.

Ángeles Fernández, de la tienda Dulce y Amargo, es una de las encargadas de abastecer de turrones, mazapanes, cavas y sidra espumosa a los visitantes del Mercado del Sur. ¿Suben los precios con el paso del los días en este tipo de establecimientos? «Lo mío no es como el pescado o la carne. Yo con estos productos intento no columpiarme. Aunque haya un producto que se haya vendido muy bien el pasado año y este me venga 50 céntimos más caro, yo prefiero mantener el precio. A veces se prefiere que la gente marche contenta y repita al año próximo», argumenta.

En esta campaña, y según confirman otros pequeños comercios de la región, la sidra espumosa DOP está ganando peso. Una tendencia que se confirma con el paso de los años y que viene a sustituir al tradicional cava. Este último, sin embargo, sigue teniendo numerosos adeptos. En lo relativo a los precios, y siempre en función de la marca por la que uno se decante, se pueden encontrar botellas que van desde los 2,9 euros hasta las que superan las tres cifras.

Observatorio de la OCU

Ahondando en la comparativa de precios, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho pública la primera parte del observatorio que realiza anualmente con los alimentos en Navidad. Según el informe de la entidad, que realiza la comparación entre 15 productos típicos de la época, se comprueba que «en conjunto, el nivel de precios en este primer muestro presenta un ligero descenso respecto a 2018, pero con importantes diferencias dependiendo del producto».

Las carnes presentan un «mejor nivel» de precios. «Las mayores bajadas respecto a años anteriores se encuentran en el redondo de ternera, un 6% más barato que el año pasado por las mismas fechas. En el extremo contrario, la pularda parte de un precio un 7% más elevado», según detalla el informe. Los pescados, sin embargo, asumen la tendencia contraria, con subidas que, en el caso del besugo, llegan hasta el 53% respecto a 2018. La OCU actualizará el informe con dos nuevas entregas hasta la víspera de Nochebuena.